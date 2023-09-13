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Мудрик показал, как выглядит новая форма "Челси": мнения болельщиков разделились

13 сентября 2023 11:47
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Мудрик показал, как выглядит новая форма "Челси": мнения болельщиков разделились
Игроки "Челси" во время матча. Фото: REUTERS/Tony Obrien
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Английский футбольный клуб "Челси" представил новый комплект формы. Он был создан совместно с техническим спонсором клуба.

Михаил Мудрик стал лицом рекламной кампании "Челси", сообщает портал Новини.LIVE. 

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A post shared by Chelsea FC (@chelseafc)

Мудрик в новой форме "Челси" 

Футболисты английского клуба сыграют часть матчей этого сезона в светло-голубом комплекте формы. Это отсылка к классическим футболкам "Челси", которые игроки надевали в 1905 году.

Одним из игроков, которые поучаствовали в презентации новой формы "Челси", стал Михаил Мудрик. Украинский вингер предстал перед объективом камеры в рубашке, из-под которой видна футболка клуба. 

 

Михаил Мудрик
Михаил Мудрик в новой форме "Челси". Фото: instagram.com/chelseafcw/

Мнения болельщиков относительно новой формы "Челси" разделились. Одним фанам она понравилась по причине того, что сделана с уважением к истории клуба. Другие считают новую форму "слишком неприметной" и даже "раздражающей". 

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