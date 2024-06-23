Михайло Мудрик. Фото: УАФ

Гравець збірної України та лондонського "Челсі" Михайло Мудрик потрапив у рейтинг найшвидших футболістів Євро-2024. Він опинився на дев'ятій сходинці.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE.

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Мудрик потрапив у рейтинг

Мудрик розвинув швидкість до 34,9 км/год, що дозволило йому опинитися у десятці найшвидших гравців Євро-2024.

Очолив рейтинг півзахисник збірної Румунії Валентин Міхеіле зі швидкістю 35,8 км/год.

Рейтинг найшвидших футболістів Євро-2024. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше український футбольний клуб "припинив існування" через мобілізацію.

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