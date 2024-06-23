Мудрик потрапив в один із рейтингів Євро-2024 — про що йдеться
Гравець збірної України та лондонського "Челсі" Михайло Мудрик потрапив у рейтинг найшвидших футболістів Євро-2024. Він опинився на дев'ятій сходинці.
Про це повідомляє портал Новини.LIVE.
Мудрик потрапив у рейтинг
Мудрик розвинув швидкість до 34,9 км/год, що дозволило йому опинитися у десятці найшвидших гравців Євро-2024.
Очолив рейтинг півзахисник збірної Румунії Валентин Міхеіле зі швидкістю 35,8 км/год.
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