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Мудрик попал один из рейтингов Евро-2024 — о чем идет речь

23 июня 2024 21:31
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор
Михаил Мудрик попал в рейтинг самых быстрых футболистов Евро-2024
Михаил Мудрик. Фото: УАФ
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор

Игрок сборной Украины и лондонского "Челси" Михаил Мудрик попал в рейтинг самых быстрых футболистов Евро-2024. Он очутился на девятой строчке.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE.

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Мудрик попал в рейтинг

Мудрик развил скорость до 34,9 км/ч, что позволило ему оказаться в десятке самых быстрых игроков Евро-2024.

Возглавил рейтинг полузащитник сборной Румынии Валентин Михеилле со скоростью 35,8 км/ч.

рейтинг Евро
Рейтинг самых быстрых футболистов Евро-2024. Фото: скриншот

Напомним, ранее украинский футбольный клуб "прекратил существование" из-за мобилизации.

Мадридский "Реал" назвал новую стоимость Лунина.

Девушка Шапаренко, дочь легенды "Динамо", отреагировала на игру любимого.

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рейтинг
Михаил Мудрик
Евро-2024
Челси

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