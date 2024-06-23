Михаил Мудрик. Фото: УАФ

Игрок сборной Украины и лондонского "Челси" Михаил Мудрик попал в рейтинг самых быстрых футболистов Евро-2024. Он очутился на девятой строчке.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE.

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Мудрик попал в рейтинг

Мудрик развил скорость до 34,9 км/ч, что позволило ему оказаться в десятке самых быстрых игроков Евро-2024.

Возглавил рейтинг полузащитник сборной Румынии Валентин Михеилле со скоростью 35,8 км/ч.

Рейтинг самых быстрых футболистов Евро-2024. Фото: скриншот

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