Мудрик попал один из рейтингов Евро-2024 — о чем идет речь
Игрок сборной Украины и лондонского "Челси" Михаил Мудрик попал в рейтинг самых быстрых футболистов Евро-2024. Он очутился на девятой строчке.
Об этом сообщает портал Новини.LIVE.
Мудрик попал в рейтинг
Мудрик развил скорость до 34,9 км/ч, что позволило ему оказаться в десятке самых быстрых игроков Евро-2024.
Возглавил рейтинг полузащитник сборной Румынии Валентин Михеилле со скоростью 35,8 км/ч.
Напомним, ранее украинский футбольный клуб "прекратил существование" из-за мобилизации.
Мадридский "Реал" назвал новую стоимость Лунина.
Девушка Шапаренко, дочь легенды "Динамо", отреагировала на игру любимого.
Ващук объяснил, как сборная Украины должна сыграть с Бельгией.
"Ливерпуль" и "Барселона" хотят купить лидера сборной Испании — о ком идет речь.
Читайте Новини.LIVE!