Мудрик провів не найкращий матч проти "Ньюкасла"
Лондонський "Челсі" у рамках свого американського турне зіграв проти "Ньюкасла". Половину матчу відіграв українець Михайло Мудрик.
Українцю довірили відіграти перший тайм, але допомогти команді перемогти він не зміг, повідомив портал Новини.LIVE.
У минулій товариській грі проти "Брайтона" Мудрик відзначився забитим м'ячем та спринтерським забігом лівим флангом до лицьової. Після матчу в компліментах до нього розсипалися як головний тренер Мауріс Почеттіно, так і наставник суперника Роберто Де Дзербі.
Chelsea's перший лад на Newcastle united yesterday.... pic.twitter.com/ClgnLjZDJz- ISAAC OBENG ADDO (@ISAACOBENGADDO1) July 27, 2023
Мудрик не відзначився результативними діями
У рамках свого американського турне "Челсі" зіграло внічию з "Ньюкаслом" — 1:1.
Мудрик вийшов на поле з перших хвилин, і саме перша половина гри була цікавішою в плані того, що відбувається на полі. Українець запам'ятався у матчі привітанням Джексона із забитим м'ячем на 12-й хвилині. Також Михайло чудово скинув м'яч грудьми на партнера, який майже з лінії штрафного майданчика не влучив у ворота.
Утримати перевагу до великої перерви "Челсі" не змогло й Альмірон відзначився в доданий час. У другому таймі команди не забивали.
"Челсі" — "Ньюкасл" — 1:1
Голи: Джексон, 12 — Альмірон, 45+4
Нагадаємо, Степаненко піде з "Шахтаря": гравець отримав пропозицію з-за кордону.
Хавбек Віталій Буяльський може переїхати до Італії: гравцем цікавиться відомий клуб.
Форвард Кіліан Мбаппе вирішив, де продовжить кар'єру: розпочалися переговори.
Півзахисник "Динамо" перейшов до турецького клубу.
"Шахтар" підпише зірку Євро-2023: про кого йдеться.