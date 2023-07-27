Мудрик провів не найкращий матч проти "Ньюкасла"

Мудрик у матчі з "Ньюкаслом". Фото: twitter.com/Mohxmmad

Лондонський "Челсі" у рамках свого американського турне зіграв проти "Ньюкасла". Половину матчу відіграв українець Михайло Мудрик.

Українцю довірили відіграти перший тайм, але допомогти команді перемогти він не зміг, повідомив портал Новини.LIVE.

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У минулій товариській грі проти "Брайтона" Мудрик відзначився забитим м'ячем та спринтерським забігом лівим флангом до лицьової. Після матчу в компліментах до нього розсипалися як головний тренер Мауріс Почеттіно, так і наставник суперника Роберто Де Дзербі.

Chelsea's перший лад на Newcastle united yesterday.... pic.twitter.com/ClgnLjZDJz - ISAAC OBENG ADDO (@ISAACOBENGADDO1) July 27, 2023

Мудрик не відзначився результативними діями

У рамках свого американського турне "Челсі" зіграло внічию з "Ньюкаслом" — 1:1.

Мудрик вийшов на поле з перших хвилин, і саме перша половина гри була цікавішою в плані того, що відбувається на полі. Українець запам'ятався у матчі привітанням Джексона із забитим м'ячем на 12-й хвилині. Також Михайло чудово скинув м'яч грудьми на партнера, який майже з лінії штрафного майданчика не влучив у ворота.

Утримати перевагу до великої перерви "Челсі" не змогло й Альмірон відзначився в доданий час. У другому таймі команди не забивали.

"Челсі" — "Ньюкасл" — 1:1

Голи: Джексон, 12 — Альмірон, 45+4

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