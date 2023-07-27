Мудрик провел не лучший матч против "Ньюкасла"

Мудрик в матче с "Ньюкаслом". Фото: twitter.com/Mohxmmad

Лондонский "Челси" в рамках своего американского турне сыграл против "Ньюкасла". Половину матча отыграл украинец Михаил Мудрик.

Украинцу доверили отыграть первый тайм, но помочь команде победить он не смог, сообщил портал Новини.LIVE.

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В прошлой товарищеской игре против "Брайтона" Мудрик отметился забитым мячом и спринтерским забегом по левому флангу к лицевой. После матча в комплиментах к нему рассыпались как главный тренер Маурисио Почеттино, так и наставник соперника Роберто Де Дзерби.

Chelsea's first goal against Newcastle united yesterday.... pic.twitter.com/ClgnLjZDJz — ISAAC OBENG ADDO (@ISAACOBENGADDO1) July 27, 2023

Мудрик не отметился результативными действиями

В рамках своего американского турне "Челси" сыграло вничью с "Ньюкаслом" — 1:1.

Мудрик вышел на поле с первых минут, и именно первая половина игры была интереснее в плане происходящего на поле. Украинец запомнился в матче поздравлением Джексона с забитым мячом на 12-й минуте. Также Михаил отлично сбросил мяч грудью на партнера, который почти из линии штрафной площадки не попал по воротам.

Удержать преимущество до большого перерыва "Челси" не смогло и Альмирон отличился в добавленное время. Во втором тайме команды не забивали.

"Челси" — "Ньюкасл" — 1:1

Голы: Джексон, 12 – Альмирон, 45+4

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