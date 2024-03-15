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Мудрик розповів, коли був абсолютно щасливий у Челсі

15 березня 2024 11:46
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Мудрик розповів, коли був абсолютно щасливий у Челсі
Михайло Мудрик святкує гол. Фото: Reuters/David Klein
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник англійського "Челсі" та збірної України Михайло Мудрик поділився думкою про один зі спогадів про кар'єру в лондонському клубі. Футболіст назвав матч, під час якого відчув себе цілком щасливим.

У тому поєдинку Мудрику вдалося забити важливий гол, нагадує офіційний сайт "Челсі".

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Михайло Мудрик вчиться справлятися з критикою у Лондоні. Він працює, щоб повернутися до складу "Челсі", і досягає успіху на цій ниві. Нещодавно молодий футболіст забив ще один гол, який високо оцінили й експерти, і вболівальники.

Михайло Мудрік
Михайло Мудрик обігрує суперника. Фото: Reuters/Matthew Childs

Найкращий момент Мудрика в "Челсі"

Вінгер "синіх" назавжди запам'ятає чвертьфінальний матч Кубка Англії проти "Ньюкасла". Того вечора саме Мудрику вдалося забити гол, який дозволив перевести матч до серії пенальті. "Челсі" виграв та пройшов у наступну стадію турніру.

"Саме в той момент я почув справжнє ревіння вболівальників на стадіоні. У мене наче електричний струм пройшов по шкірі. Це був незабутній вечір", — розповів Мудрик.

Український футболіст зіграв за "Челсі" 26 матчів у всіх турнірах цього сезону. Він забив п'ять голів та зробив дві результативні передачі.

У неділю, 17 березня, "Челсі" прийме "Лестер" у чвертьфіналі Кубка Англії.

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Михайло Мудрик
Англійська Прем'єр-ліга
Ньюкасл Юнайтед
Челсі

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