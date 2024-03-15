Мудрик рассказал, когда был абсолютно счастлив в Челси
Полузащитник английского "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик поделился мнением об одном из воспоминаний о карьере в лондонском клубе. Футболист назвал матч, во время которого почувствовал себя полностью счастливым.
В том поединке Мудрику удалось забить важный гол, напоминает официальный сайт "Челси".
Михаил Мудрик учится справляться с критикой в Лондоне. Он работает, чтобы вернуться в состав "Челси", и добивается успеха на этом поприще. Недавно молодой футболист забил еще один гол, после чего его хвалили и эксперты, и болельщики.
Лучший момент Мудрика в "Челси"
Вингер "синих" навсегда запомнит четвертьфинальный матч Кубка Англии против "Ньюкасла". В тот вечер именно Мудрику удалось забить гол, который позволил перевести матч в серию пенальти. "Челси" выиграл и прошел в следующую стадию турнира.
"Именно в тот момент я услышал настоящий рев болельщиков на стадионе. У меня словно электрический раз прошел по коже. Это был незабываемый вечер", — рассказал Мудрик.
Украинский футболист сыграл за "Челси" 26 матчей во всех турнирах в этом сезоне. Он забил пять голов и сделал две результативные передачи.
В воскресенье, 17 марта, "Челси" примет "Лестер" в четвертьфинале Кубка Англии.
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