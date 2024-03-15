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Мудрик рассказал, когда был абсолютно счастлив в Челси

15 марта 2024 11:46
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Мудрик рассказал, когда был абсолютно счастлив в Челси
Михаил Мудрик празднует гол. Фото: Reuters/David Klein
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник английского "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик поделился мнением об одном из воспоминаний о карьере в лондонском клубе. Футболист назвал матч, во время которого почувствовал себя полностью счастливым. 

В том поединке Мудрику удалось забить важный гол, напоминает официальный сайт "Челси". 

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Михаил Мудрик учится справляться с критикой в Лондоне. Он работает, чтобы вернуться в состав "Челси", и добивается успеха на этом поприще. Недавно молодой футболист забил еще один гол, после чего его хвалили и эксперты, и болельщики. 

Михаил Мудрик
Михаил Мудрик убегает от соперника. Фото: Reuters/Matthew Childs

Лучший момент Мудрика в "Челси" 

Вингер "синих" навсегда запомнит четвертьфинальный матч Кубка Англии против "Ньюкасла". В тот вечер именно Мудрику удалось забить гол, который позволил перевести матч в серию пенальти. "Челси" выиграл и прошел в следующую стадию турнира. 

"Именно в тот момент я услышал настоящий рев болельщиков на стадионе. У меня словно электрический раз прошел по коже. Это был незабываемый вечер", — рассказал Мудрик. 

Украинский футболист сыграл за "Челси" 26 матчей во всех турнирах в этом сезоне. Он забил пять голов и сделал две результативные передачи. 

В воскресенье, 17 марта, "Челси" примет "Лестер" в четвертьфинале Кубка Англии. 

Напомним, Миколенко получит возможность перейти в один из лучших клубов мира.

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Мудрик подешевел на 5 млн, а Забарный растет как "на дрожжах" — обновлены цены АПЛ.

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Михаил Мудрик
Английская Премьер-лига
Ньюкасл Юнайтед
Челси

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