Мудрик став героєм Челсі та допоміг команді вийти у півфінал турніру

Футболісти "Челсі" святкують перемогу. Фото: instagram.com/chelseafc/

Півзахисник збірної України та лондонського "Челсі" Михайло Мудрик допоміг своїй команді пробитися до півфіналу Кубка англійської Ліги. Молодий футболіст продемонстрував результативну гру у вирішальному відрізку матчу.

Мудрик забив за "Челсі" гол і не схибив з одинадцятиметрової позначки, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У чвертьфіналі Кубка англійської Ліги "Челсі" зіграв проти "Ньюкасла". В останні тижні "сороки" перебувають в ігровому піку. Команда Едді Гау програла декілька важливих поєдинків, вилетіла з єврокубків та мріяла реабілітуватися за невдачі за допомогою перемоги над "Челсі".

Мудрик знову забив за "Челсі". Фото: instagram.com/chelseafc/

Результативна гра Мудрика

Український хавбек розпочав матч проти "Ньюкасла" на лаві запасних. Він з'явився на полі на 78-й хвилині та зрівняв рахунок незадовго до кінця основного часу зустрічі. Протистояння завершилося з рахунком 1:1.

У серії післяматчевих пенальті Михайло Мудрик забив "з відмітки". Гравці "Челсі" точно пробили пенальті. У "Ньюкасла" Кіран Тріпп'єр не влучив у ворота, а останній удар Метта Рітчі відбив голкіпер "синіх".

Мудрик втішив Тріпп'єра після матчу. Фото: instagram.com/mmudryk10/

На рахунку Михайла Мудрика вже три голи та дві результативні передачі у 17 поєдинках за "Челсі" цього сезону.

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