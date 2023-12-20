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Мудрик стал героем Челси и помог команде выйти в полуфинал турнира

20 декабря 2023 08:55
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Мудрик стал героем Челси и помог команде выйти в полуфинал турнира
Футболисты "Челси" празднуют победу. Фото: instagram.com/chelseafc/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник сборной Украины и лондонского "Челси" Михаил Мудрик помог своей команде пробиться в полуфинал Кубка английской Лиги. Молодой футболист продемонстрировал результативную игру в решающем отрезке матча.

Мудрик забил за "Челси" гол и не промахнулся с одиннадцатиметровой отметки, сообщает портал Новини.LIVE. 

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В четвертьфинале Кубка английской Лиги "Челси" сыграл против "Ньюкасла". В последние недели "сороки" находятся в игровом пике. Команда Эдди Хау проиграла несколько важных поединков, вылетела из еврокубков и мечтала реабилитироваться за неудачи с помощью победы над "Челси". 

Михаил Мудрик
Мудрик снова забил за "Челси". Фото: instagram.com/chelseafc/

Результативная игра Мудрика 

Украинский хавбек начал матч против "Ньюкасла" на скамейке запасных. Он появился на поле на 78-й минуте и сравнял счет незадолго до конца основного времени встречи. Противостояние завершилось со счетом 1:1. 

В серии послематчевых пенальти Михаил Мудрик забил "с точки". Игроки "Челси" точно пробили пенальти. У "Ньюкасла" Киран Триппьер не попал в створ ворот, а последний удар Метта Ритчи отбил голкипер "синих". 

Михаил Мудрик
Мудрик утешил Триппьера после матча. Фото: instagram.com/mmudryk10/

На счету Михаила Мудрика уже три гола и две результативные передачи в 17 поединках за "Челси" в этом сезоне. 

Напомним, "Динамо" зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь. 

Мудрик и Миколенко могут оказаться в одном клубе — это не "Челси". 

Источник назвал единственный клуб, который ведет переговоры по Довбику. 

Шовковский и Суркис договорились купить в "Динамо" троих футболистов.

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