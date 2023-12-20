Мудрик стал героем Челси и помог команде выйти в полуфинал турнира

Футболисты "Челси" празднуют победу. Фото: instagram.com/chelseafc/

Полузащитник сборной Украины и лондонского "Челси" Михаил Мудрик помог своей команде пробиться в полуфинал Кубка английской Лиги. Молодой футболист продемонстрировал результативную игру в решающем отрезке матча.

Мудрик забил за "Челси" гол и не промахнулся с одиннадцатиметровой отметки, сообщает портал Новини.LIVE.

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В четвертьфинале Кубка английской Лиги "Челси" сыграл против "Ньюкасла". В последние недели "сороки" находятся в игровом пике. Команда Эдди Хау проиграла несколько важных поединков, вылетела из еврокубков и мечтала реабилитироваться за неудачи с помощью победы над "Челси".

Мудрик снова забил за "Челси". Фото: instagram.com/chelseafc/

Результативная игра Мудрика

Украинский хавбек начал матч против "Ньюкасла" на скамейке запасных. Он появился на поле на 78-й минуте и сравнял счет незадолго до конца основного времени встречи. Противостояние завершилось со счетом 1:1.

В серии послематчевых пенальти Михаил Мудрик забил "с точки". Игроки "Челси" точно пробили пенальти. У "Ньюкасла" Киран Триппьер не попал в створ ворот, а последний удар Метта Ритчи отбил голкипер "синих".

Мудрик утешил Триппьера после матча. Фото: instagram.com/mmudryk10/

На счету Михаила Мудрика уже три гола и две результативные передачи в 17 поединках за "Челси" в этом сезоне.

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