Мудрик та Трубін не поїдуть на Олімпіаду-2024 — рішення клубів

Анатолій Трубін. Фото: Reuters

Гравці збірної України мали бажання потрапити у заявку на Олімпійські ігри-2024. Проте поточні клуби гравців не відпустили їх на Ігри.

Про це йдеться у новому випуску програми ВЗбірна.

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"Челсі" та "Бенфіка" не погодились відпустили Мудрика та Трубіна на Олімпіаду. Тренер Енцо Мареска заявив, що хоче, щоб абсолютно усі гравці клубу були присутні на зборах. Таким чином він хоче остаточно визначитись, хто стане основою в сезоні.

Мудрик став не єдиним, хто отримав відмову від "Челсі". Керівництво також не відпустить Енцо Фернандеса, який виступає за збірну Аргентини, що зіграє з українцями на груповому етапі. Однією з причин відмови також є ймовірність отримання травм на Олімпіаді перед наступним сезоном.

В минулого сезону Мудрик провів 41 матч за Челсі, в яких забив сім голів і зробив дві гольові передачі.

Натомість "Бенфіка" дала дозвіл на Олімпійські ігри колезі Трубіна японцю Лео Кокубу. Тож клуб не відпустить українця через відсутність гідної заміни.

Тренер Олімпійської збірної України Руслан Ротань може розраховувати на трьох інших голкіперів — Кирила Фесюна з "Шахтаря", Георгія Єрмакова з "Олександрії" та Якова Кінарейкіна з "СК Дніпро-1". Ще одним претендентом є воротар "Динамо" Руслан Нещерет.

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