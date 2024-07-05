У ЗМІ повідомили, скільки спортсменів виступлять на Олімпіаді під "нейтральним" стасусом

Стало відомо, скільки "нейтральних" спортсменів з Росії та Білорусі виступлять на Олімпіаді-2024
Вже 26 липня в Парижі стартують літні Олімпійські ігри. 10,5 тисяч спортсменів зберуться, щоб позмагатись за звання найкращих. Серед них участь у турнірі візьмуть росіяни та білоруси, яким дозволили виступити без прапора та гімну — у "нейтральному" статусі.
Про це пише FREEДОМ.
Нейтральні спортсмени на Олімпіаді-2024
Через війну, яку розпочала Росія в Україні, її було не допущено до участі у міжнародних змаганнях. Проте Міжнародний олімпійський комітет зробив виняток та дозволив таким росіянам та білорусам виступити на Олімпіаді. 33 спортсмени прийняли пропозицію, проте є і такі, хто відмовився.
Серед них білоруська тенісистка Аріна Соболенко. Вона заявила, що їй потрібно подбати про своє здоровʼя.
"На цьому етапі моєї кар’єри, особливо з усіма труднощами, з якими я боролася минулого місяця, я відчуваю, що мені потрібно подбати про своє здоров’я. Олімпіада — це занадто в плані графіка. Я вирішила подбати про своє здоров’я. Я повинна чимось пожертвувати", — заявила вона.
Варто зазначити, що її вважають улюбленицею Лукашенка, адже вона неодноразово зустрічалася з ним. Проте після повномасштабного вторгнення Росії в Україну вона декілька разів натякала, що не підтримує його політику.
Крім цього, девʼять "нейтральних" росіян, які поїдуть до Парижа, активно демонструють підтримку політики диктатора Путіна. Журналісти "Бабеля" вияснили, що Абдулла Курбанов, чемпіон Росії з вільної боротьби, брав участь у турнірі, присвяченому "пам’яті російського окупанта", який загинув в Україні.
Реакція України
Україна активно закликала МОК не допускати до ігор росіян та білорусів у будь-якому статусі. Про це неодноразово говорив Президент України Володимир Зеленський і голова Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт.
"Ми працювали в усіх напрямках, щоб не допустити росіян і білорусів. У Токіо було 330 спортсменів звідти, а на сьогодні їх буде близько 30, без прапорів, без гімнів, без будь-якої символіки. Їх не буде на відкритті, вони не будуть враховуватися в рейтингах. Ми доклали величезних зусиль, щоб домогтися того, щоб росіяни та білоруси не могли конкурувати. Наша команда буде присутня, їх не буде", — наголосив голова Національного олімпійського комітету України.
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