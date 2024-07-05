У ЗМІ повідомили, скільки спортсменів виступлять на Олімпіаді під "нейтральним" стасусом

Париж готується до Олімпійських ігор-2024. Фото: Reuters

Вже 26 липня в Парижі стартують літні Олімпійські ігри. 10,5 тисяч спортсменів зберуться, щоб позмагатись за звання найкращих. Серед них участь у турнірі візьмуть росіяни та білоруси, яким дозволили виступити без прапора та гімну — у "нейтральному" статусі.

Про це пише FREEДОМ.

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Нейтральні спортсмени на Олімпіаді-2024

Через війну, яку розпочала Росія в Україні, її було не допущено до участі у міжнародних змаганнях. Проте Міжнародний олімпійський комітет зробив виняток та дозволив таким росіянам та білорусам виступити на Олімпіаді. 33 спортсмени прийняли пропозицію, проте є і такі, хто відмовився.

Серед них білоруська тенісистка Аріна Соболенко. Вона заявила, що їй потрібно подбати про своє здоровʼя.

"На цьому етапі моєї кар’єри, особливо з усіма труднощами, з якими я боролася минулого місяця, я відчуваю, що мені потрібно подбати про своє здоров’я. Олімпіада — це занадто в плані графіка. Я вирішила подбати про своє здоров’я. Я повинна чимось пожертвувати", — заявила вона.

Варто зазначити, що її вважають улюбленицею Лукашенка, адже вона неодноразово зустрічалася з ним. Проте після повномасштабного вторгнення Росії в Україну вона декілька разів натякала, що не підтримує його політику.

Париж перед Олімпіадою-2024. Фото: Reuters

Крім цього, девʼять "нейтральних" росіян, які поїдуть до Парижа, активно демонструють підтримку політики диктатора Путіна. Журналісти "Бабеля" вияснили, що Абдулла Курбанов, чемпіон Росії з вільної боротьби, брав участь у турнірі, присвяченому "пам’яті російського окупанта", який загинув в Україні.

Реакція України

Україна активно закликала МОК не допускати до ігор росіян та білорусів у будь-якому статусі. Про це неодноразово говорив Президент України Володимир Зеленський і голова Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт.

"Ми працювали в усіх напрямках, щоб не допустити росіян і білорусів. У Токіо було 330 спортсменів звідти, а на сьогодні їх буде близько 30, без прапорів, без гімнів, без будь-якої символіки. Їх не буде на відкритті, вони не будуть враховуватися в рейтингах. Ми доклали величезних зусиль, щоб домогтися того, щоб росіяни та білоруси не могли конкурувати. Наша команда буде присутня, їх не буде", — наголосив голова Національного олімпійського комітету України.

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