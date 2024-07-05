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Стало известно, сколько "нейтральных" спортсменов из России и Белоруссии выступят на Олимпиаде-2024

5 июля 2024 14:31
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор
В СМИ сообщили, сколько спортсменов выступят на Олимпиаде под "нейтральным" стасусом
Париж готовится к Олимпийским играм-2024. Фото: Reuters
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор

Уже 26 июля в Париже стартуют летние Олимпийские игры. 10,5 тысяч спортсменов соберутся, чтобы побороться за звание лучших. Среди них участие в турнире примут россияне и белорусы, которым разрешили выступить без флага и гимна — в "нейтральном" статусе.

Об этом пишет FREEДОМ.

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Из-за войны, которую начала Россия в Украине, она была не допущена к участию в международных соревнованиях. Тем не менее Международный олимпийский комитет сделал исключение и разрешил таким россиянам и белорусам выступить на Олимпиаде. 33 спортсмена приняли предложение, однако есть и отказавшиеся.

Среди них белорусская теннисистка Арина Соболенко. Она заявила, что ей нужно позаботиться о своем здоровье.

"На этом этапе моей карьеры, особенно со всеми трудностями, с которыми я боролась в прошлом месяце, я чувствую, что мне нужно позаботиться о своем здоровье. Олимпиада — это слишком в плане графика. Я решила позаботиться о своем здоровье. Я должна чем-то пожертвовать", — заявила она.

Стоит отметить, что она считается любимицей Лукашенко, ведь она неоднократно встречалась с ним. Однако после полномасштабного вторжения России в Украину она несколько раз намекала, что не поддерживает его политику.

Олимпиада-2024
Париж перед Олимпиадой-2024. Фото: Reuters

Кроме того, девять "нейтральных" россиян, которые поедут в Париж, активно демонстрируют поддержку политики диктатора Путина. Журналисты "Бабеля" выяснили, что Абдулла Курбанов, чемпион России по вольной борьбе, принимал участие в турнире, посвященном "памяти российского оккупанта", погибшего в Украине.

Реакция Украины

Украина активно призвала МОК не допускать к играм россиян и белорусов в любом статусе. Об этом не раз говорил Президент Украины Владимир Зеленский и глава Национального олимпийского комитета Вадим Гутцайт.

"Мы работали по всем направлениям, чтобы не допустить россиян и белорусов. В Токио было 330 спортсменов оттуда, а на сегодняшний день их будет около 30, без флагов, без гимнов, без какой-либо символики. Их не будет на открытии, они не будут учитываться в рейтингах. Мы приложили огромные усилия, чтобы добиться того, чтобы россияне и белорусы не могли конкурировать", — сказал он.

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