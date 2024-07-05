Мудрик и Трубин не поедут на Олимпиаду-2024 - решение клубов

Анатолий Трубин. Фото: Reuters

Игроки сборной Украины хотели попасть в заявку на Олимпийские игры-2024. Однако текущие клубы игроков не отпустили их на игры.

Об этом говорится в новом выпуске программы Сборная.

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"Челси" и "Бенфика" не согласились отпустить Мудрика и Трубина на Олимпиаду. Тренер Энцо Мареска заявил, что хочет, чтобы абсолютно все игроки клуба присутствовали на собрании. Таким образом, он хочет окончательно определиться, кто станет основой в сезоне.

Мудрик стал не единственным, кто получил отказ от "Челси". Руководство также не отпустит Энцо Фернандеса, выступающего за сборную Аргентины, сыграющую с украинцами на групповом этапе. Одной из причин отказа также есть вероятность получения травм на Олимпиаде перед следующим сезоном.

В прошлом сезоне Мудрик провел 41 матч за "Челси", в которых забил семь голов и сделал две голевые передачи.

"Бенфика" дала разрешение на Олимпийские игры коллеге Трубина японцу Лео Кокубу. Так что клуб не отпустит украинца из-за отсутствия достойной замены.

Тренер Олимпийской сборной Украины Руслан Ротань может рассчитывать на трех других голкиперов — Кирилла Фесюна из "Шахтера", Георгия Ермакова из "Александрии" и Якова Кинарейкина из "СК Днепр-1". Еще одним претендентом является вратарь "Динамо" Руслан Нещерет.

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