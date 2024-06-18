Михайло Мудрік відправив розкішні букети квітів своїй дівчині Віолетті Грачової

Дівчина Мудрика Віолета Грачова. Фото: instagram.com/violetta.bert/

Український вінгер лондонського "Челсі" Михайло Мудрик під час Євро-2024 згадав про свою дівчину. Футболіст зустрічається з росіянкою Віолеттою Грачовою.

Дівчина в Instagram опублікувала фото із подарунком від Мудрика.

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Подарунок від Михайла Мудрика. Фото: instagram.com/violetta.bert/

Що отримала дівчина Мудрика

Грачова 18 червня святкує свій день народження. Мудрик привітав її тисячею червоних троянд.

Пара приховує свої стосунки, але не раз була спіймана на публікаціях в соцмережах, зроблених в тому самому місці і приблизно в однаковий час.

Разом із букетом Мудрик написав записку, яку підписав:

"З днем народження, моє кохання. MM", — написав Мудрик.

Зазначимо, що MM — це відомий фірмовий підпис українського футболіста.

Подарунок від Михайла Мудрика. Фото: instagram.com/violetta.bert/

Раніше Мудрик разом зі збірною України програв Румунії на старті чемпіонату Європи. Синьо-жовтим залишилося зіграти зі Словаччиною та Бельгією.

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