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Мудрик тисячею троянд обдарував свою російську дівчину у день народження — фото

18 червня 2024 22:29
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Агабекян Карен
редактор
Михайло Мудрік відправив розкішні букети квітів своїй дівчині Віолетті Грачової
Дівчина Мудрика Віолета Грачова. Фото: instagram.com/violetta.bert/
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Український вінгер лондонського "Челсі" Михайло Мудрик під час Євро-2024 згадав про свою дівчину. Футболіст зустрічається з росіянкою Віолеттою Грачовою.

Дівчина в Instagram опублікувала фото із подарунком від Мудрика.

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Подарунок від Михайла Мудрика. Фото: instagram.com/violetta.bert/

Що отримала дівчина Мудрика

Грачова 18 червня святкує свій день народження. Мудрик привітав її тисячею червоних троянд.

Пара приховує свої стосунки, але не раз була спіймана на публікаціях в соцмережах, зроблених в тому самому місці і приблизно в однаковий час.

Разом із букетом Мудрик написав записку, яку підписав:

"З днем народження, моє кохання. MM", — написав Мудрик.

Зазначимо, що MM — це відомий фірмовий підпис українського футболіста.

Дівчина Михайла Мудрика
Подарунок від Михайла Мудрика. Фото: instagram.com/violetta.bert/

Раніше Мудрик разом зі збірною України програв Румунії на старті чемпіонату Європи. Синьо-жовтим залишилося зіграти зі Словаччиною та Бельгією.

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Михайло Мудрик
Челсі
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футбол

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