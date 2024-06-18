Михаил Мудрик отправил роскошные букеты цветов своей девушке Виолетте Грачевой

Девушка Мудрика Виолета Грачева. Фото: instagram.com/violetta.bert/

Украинский вингер лондонского "Челси" Михаил Мудрик во время Евро-2024 вспомнил о своей девушке. Футболист встречается с россиянкой Виолеттой Грачевой.

Девушка в Instagram опубликовала фото с подарком от Мудрика.

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Подарок от Михаила Мудрика. Фото: instagram.com/violetta.bert/

Что получила девушка Мудрика

Грачева 18 июня празднует свой день рождения. Мудрик поздравил ее тысячей красных роз.

Пара скрывает свои отношения, но не единожды была поймана на публикациях в соцсетях, сделанных в одном и том же месте и приблизительно в одинаковое время.

Вместе с букетом Мудрик написал записку, которую подписал:

"С днем рождения, моя любовь. MM", — написал Мудрик.

Отметим, что MM — это известная фирменная подпись украинского футболиста.

Подарок от Михаила Мудрика. Фото: instagram.com/violetta.bert/

Ранее Мудрик вместе со сборной Украины проиграл Румынии на старте чемпионата Европы. Сине-желтым осталось сыграть со Словакией и Бельгией.

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