Михаил Мудрик отправил роскошные букеты цветов своей девушке Виолетте Грачевой

Мудрик тысячей роз одарил свою российскую девушку в день рождения — фото
Украинский вингер лондонского "Челси" Михаил Мудрик во время Евро-2024 вспомнил о своей девушке. Футболист встречается с россиянкой Виолеттой Грачевой.
Девушка в Instagram опубликовала фото с подарком от Мудрика.
Что получила девушка Мудрика
Грачева 18 июня празднует свой день рождения. Мудрик поздравил ее тысячей красных роз.
Пара скрывает свои отношения, но не единожды была поймана на публикациях в соцсетях, сделанных в одном и том же месте и приблизительно в одинаковое время.
Вместе с букетом Мудрик написал записку, которую подписал:
"С днем рождения, моя любовь. MM", — написал Мудрик.
Отметим, что MM — это известная фирменная подпись украинского футболиста.
Ранее Мудрик вместе со сборной Украины проиграл Румынии на старте чемпионата Европы. Сине-желтым осталось сыграть со Словакией и Бельгией.
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