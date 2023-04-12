Мудрик у запасі — стартові склади на матч Реала та Челсі

Жоау Фелікс б'є по воротах. Фото: Google

Мадридський "Реал" приймає лондонський "Челсі" на "Сантьяго Бернабеу" у першому чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів. Команда Френка Лемпарда є аутсайдером протистояння.

Обидва тренери вже оголосили стартові склади команд на цей поєдинок, повідомляють Новини.LIVE.

Читайте також:

Підопічним Карло Анчелотті не вистачає стабільності, але вони, як і раніше, спроможні обіграти будь-якого суперника. Натомість "Челсі" не допомогла вже друга зміна тренера за сезон. Лемпард розпочав чергову главу в лондонському клубі з поразки, натомість перед матчем з "Реалом" одразу кілька футболістів англійської команди повернулися на поле.

Стартові склади на матч 1/4 Ліги чемпіонів

"Реал": Куртуа — Карвахаль, Мілітао, Камавінга, Алаба — Модріч, Кроос, Вальверде, Родріго — Вінісіус, Бензема (капітан).

Тренер: Карло Анчелотті.

"Челсі": Кепа — Чілвелл, Тіаго Сілва (капітан), Кулібалі, Джеймс — Канте, Ковачич — Фофана, Фернандес, Стерлінг — Фелікс.

Тренер: Френк Лемпард.

Нагадаємо, Мірча Луческу може достроково розірвати контракт із київським "Динамо". Андрій Шевченко є одним із претендентів на тренерський пост у команді.

Молода українська футбольна арбітриня Софія Причина стала відомою після скандального інциденту, який стався у матчі Першої ліги.

Український боксер Олександр Усик отримав виклик від відомого спортсмена. Бій може бути проведений уже цього року.

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко не повернеться до "Динамо" найближчим часом. Він виник інший варіант продовження кар'єри.