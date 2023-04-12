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Мудрик у запасі: стартові склади на матч "Реала" та "Челсі"

12 квітня 2023 20:42
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Мудрик у запасі — стартові склади на матч Реала та Челсі
Жоау Фелікс б'є по воротах. Фото: Google
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Мадридський "Реал" приймає лондонський "Челсі" на "Сантьяго Бернабеу" у першому чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів. Команда Френка Лемпарда є аутсайдером протистояння.

Обидва тренери вже оголосили стартові склади команд на цей поєдинок, повідомляють Новини.LIVE.

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Підопічним Карло Анчелотті не вистачає стабільності, але вони, як і раніше, спроможні обіграти будь-якого суперника. Натомість "Челсі" не допомогла вже друга зміна тренера за сезон. Лемпард розпочав чергову главу в лондонському клубі з поразки, натомість перед матчем з "Реалом" одразу кілька футболістів англійської команди повернулися на поле.

Стартові склади на матч 1/4 Ліги чемпіонів

"Реал": Куртуа — Карвахаль, Мілітао, Камавінга, Алаба — Модріч, Кроос, Вальверде, Родріго — Вінісіус, Бензема (капітан).

Тренер: Карло Анчелотті.

"Челсі": Кепа — Чілвелл, Тіаго Сілва (капітан), Кулібалі, Джеймс — Канте, Ковачич — Фофана, Фернандес, Стерлінг — Фелікс.

Тренер: Френк Лемпард.

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