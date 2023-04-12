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Мудрик в запасе: стартовые составы на матч "Реала" и "Челси"

12 апреля 2023 20:42
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Мудрик в запасе — стартовые составы на матч Реала и Челси
Жоау Феликс бьет по воротам. Фото: Google
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Мадридский "Реал" принимает лондонский "Челси" на "Сантьяго Бернабеу" в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. Команда Фрэнка Лэмпарда является аутсайдером противостояния. 

Оба тренера уже объявили стартовые составы команд на этот поединок, сообщают Новини.LIVE

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Подопечным Карло Анчелотти не хватает стабильности, но они по-прежнему в состоянии обыграть любого соперника. Зато "Челси" не помогла уже вторая смена тренера за сезон. Лэмпард начал очередную главу в лондонском клубе с поражения, зато перед матчем с "Реалом" сразу несколько футболистов английской команды вернулись в строй. 

Стартовые составы на матч 1/4 Лиги чемпионов

"Реал": Куртуа — Карвахаль, Милитао, Камавинга, Алаба — Модрич, Кроос, Вальверде, Родриго — Винисиус, Бензема (капитан). 

Тренер: Карло Анчелотти. 

"Челси": Кепа — Чилуэлл, Тиаго Силва (капитан), Кулибали, Джеймс — Канте, Ковачич — Фофана, Фернандес, Стерлинг — Феликс. 

Тренер: Фрэнк Лэмпард. 

Напомним, Мирча Луческу может досрочно расторгнуть контракт с киевским "Динамо". Андрей Шевченко является одним из претендентов на тренерский пост в команде. 

Молодая украинская футбольная судья София Причина стала известна после скандального инцидента, случившегося в матче Первой лиги.

Украинский боксер Александр Усик получил вызов от известного спортсмена. Бой может быть проведен уже в этом году. 

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко не вернется в "Динамо" в ближайшее время. У него возник другой вариант продолжения карьеры.

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