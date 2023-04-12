Мудрик в запасе: стартовые составы на матч "Реала" и "Челси"
Мадридский "Реал" принимает лондонский "Челси" на "Сантьяго Бернабеу" в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. Команда Фрэнка Лэмпарда является аутсайдером противостояния.
Оба тренера уже объявили стартовые составы команд на этот поединок, сообщают Новини.LIVE.
Подопечным Карло Анчелотти не хватает стабильности, но они по-прежнему в состоянии обыграть любого соперника. Зато "Челси" не помогла уже вторая смена тренера за сезон. Лэмпард начал очередную главу в лондонском клубе с поражения, зато перед матчем с "Реалом" сразу несколько футболистов английской команды вернулись в строй.
💜 ¡Hoy os necesitamos más que nunca, #Madridistas!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 12, 2023
✨ #UCL pic.twitter.com/ruVnaWUaBy
Стартовые составы на матч 1/4 Лиги чемпионов
"Реал": Куртуа — Карвахаль, Милитао, Камавинга, Алаба — Модрич, Кроос, Вальверде, Родриго — Винисиус, Бензема (капитан).
Тренер: Карло Анчелотти.
"Челси": Кепа — Чилуэлл, Тиаго Силва (капитан), Кулибали, Джеймс — Канте, Ковачич — Фофана, Фернандес, Стерлинг — Феликс.
Тренер: Фрэнк Лэмпард.
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