Мудрик в запасе — стартовые составы на матч Реала и Челси

Жоау Феликс бьет по воротам. Фото: Google

Мадридский "Реал" принимает лондонский "Челси" на "Сантьяго Бернабеу" в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. Команда Фрэнка Лэмпарда является аутсайдером противостояния.

Оба тренера уже объявили стартовые составы команд на этот поединок, сообщают Новини.LIVE.

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Подопечным Карло Анчелотти не хватает стабильности, но они по-прежнему в состоянии обыграть любого соперника. Зато "Челси" не помогла уже вторая смена тренера за сезон. Лэмпард начал очередную главу в лондонском клубе с поражения, зато перед матчем с "Реалом" сразу несколько футболистов английской команды вернулись в строй.

Стартовые составы на матч 1/4 Лиги чемпионов

"Реал": Куртуа — Карвахаль, Милитао, Камавинга, Алаба — Модрич, Кроос, Вальверде, Родриго — Винисиус, Бензема (капитан).

Тренер: Карло Анчелотти.

"Челси": Кепа — Чилуэлл, Тиаго Силва (капитан), Кулибали, Джеймс — Канте, Ковачич — Фофана, Фернандес, Стерлинг — Феликс.

Тренер: Фрэнк Лэмпард.

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