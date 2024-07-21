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Мудрик відписався від своєї російської дівчини в соцмережах — або розрив, або хитрощі

21 липня 2024 08:05
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Український вінгер Челсі Михайло Мудрик відписався від своєї дівчини у Instagram
Український футболіст Михайло Мудрик. Фото: instagram.com/mmudryk10/
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Український вінгер лондонського "Челсі" Михайло Мудрик зараз готується до нового сезону. У матчах за команду та на тренуваннях українець намагається себе зарекомендувати перед новим тренерським штабом.

Паралельно у Мудрика могли відбутися зміни на особистому фронті, повідомив Телеграм-канал Харлі Квін.

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Мудрик відписався від своєї дівчини

Мудрик раніше в соцмережах неодноразово критикувався через відносини з росіянкою Віолетою Грачовою. Здебільшого це було пов'язано через національність дівчини.

Зазначимо, що пара приховує свої стосунки, але не раз була спіймана на публікаціях у соцмережах, зроблених в тому самому місці і приблизно в однаковий час.

Як стало відомо, Мудрик та Грачова відписалися один від одного у соціальній мережі Instagram. Це може говорити або про розрив у відносинах, або про те, що пара намагається приховати свої стосунки.

Нагадаємо, Забарний готується до трансферу — "Борнмут" погодив перехід українця. 

Трубін більше не зіграє за "Бенфіку" — українець готується до трансферу.

"Жирона" хоче запросити українського гравця "Динамо" — про кого йдеться. 

Яремчук залишиться в Іспанії, але не у "Валенсії" — розпочалися переговори з відомим клубом. 

Українського коментатора хочуть надовго усунути від роботи — що відомо.

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