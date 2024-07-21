Украинский вингер Челси Михаил Мудрик отписался от своей девушки в Instagram

Украинский футболист Михаил Мудрик. Фото: instagram.com/mmudryk10/

Украинский вингер лондонского "Челси" Михаил Мудрик сейчас готовится к новому сезону. В матчах за команду и на тренировках украинец пытается себя зарекомендовать перед новым тренерским штабом.

Параллельно у Мудрика могли произойти изменения на личном фронте, сообщил Телеграм-канал Харли Квин.

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Мудрик отписался от своей девушки

Мудрик ранее в соцсетях не единожды подвергался критике из-за отношений с россиянкой Виолеттой Грачевой. В основном это было связано с национальностью девушки.

Отметим, что пара скрывает свои отношения, но не единожды была поймана на публикациях в соцсетях, сделанных в одном и том же месте и приблизительно в одинаковое время.

Как стало известно, Мудрик и Грачева отписались друг от друга в социальной сети Instagram. Это может говорить либо о разрыве в отношениях, либо о том, что пара пытается скрыть свои отношения.

Напомним, Забарный готовится к трансферу — "Борнмут" согласовал переход украинца.

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