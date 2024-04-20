Мудрик вийшов на заміну, але не допоміг Челсі виграти у півфіналі Кубка Англії
Український вінгер "Челсі" Михайло Мудрик вийшов на заміну та зіграв 19 хвилин у півфіналі Кубка Англії. Але допомогти своїй команді перемогти "Манчестер Сіті" українець не зумів.
Яку оцінку отримав Мудрик — читайте в матеріалі Новини.LIVE.
Михайло вийшов на заміну на 79-й хвилині, грав ще 8 компенсованих хвилин до другого тайму.
People blaming Mudryk for this loss when he played 10 mins but won’t talk about those who played 90 mins & did nothing. The biggest scapegoat in the world pic.twitter.com/7XDo9u3E1t— 🌊 (@Vintage_Cfc) April 20, 2024
За час на полі він віддав 5 точних передач (100%), виграв 1 із 5 єдиноборств, було 3 втрати м'яча, його 1 раз обвели та на ньому 1 раз сфолили.
Найгірша оцінка від Whoscored
Від Sofascore Мудрик отримав 6,4 бала — середня оцінка у команді становить 6,78 бала. Менше тільки у Дісасі 6,1. Стільки ж у Стерлінга. А от Whoscored дав українцю найменший бал в матчі 5,8.
Нагадаємо, Шапаренко та Бражко готуються піти з "Динамо" — що відомо.
Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав.
Український тренер очолив російський футбольний клуб.
Майк Тайсон увійшов до команди Усика перед боєм з Ф'юрі.
Мілевський розповів, чому вирішив відновити кар'єру футболіста.
Читайте Новини.LIVE!