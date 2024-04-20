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Мудрик вийшов на заміну, але не допоміг Челсі виграти у півфіналі Кубка Англії

20 квітня 2024 22:02
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Мудрик вийшов на заміну, але не допоміг Челсі виграти у півфіналі Кубка Англії
Михайло Мудрик. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Український вінгер "Челсі" Михайло Мудрик вийшов на заміну та зіграв 19 хвилин у півфіналі Кубка Англії. Але допомогти своїй команді перемогти "Манчестер Сіті" українець не зумів.

Яку оцінку отримав Мудрик — читайте в матеріалі Новини.LIVE.

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Михайло вийшов на заміну на 79-й хвилині, грав ще 8 компенсованих хвилин до другого тайму. 

За час на полі він віддав 5 точних передач (100%), виграв 1 із 5 єдиноборств, було 3 втрати м'яча, його 1 раз обвели та на ньому 1 раз сфолили.

Найгірша оцінка від Whoscored

Від Sofascore Мудрик отримав 6,4 бала — середня оцінка у команді становить 6,78 бала. Менше тільки у Дісасі 6,1. Стільки ж у Стерлінга. А от Whoscored дав українцю найменший бал в матчі 5,8.

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Михайло Мудрик
Манчестер Сіті
Челсі
Кубок Англії

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