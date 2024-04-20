Мудрик вышел на замену, но не помог Челси выиграть в полуфинале Кубка Англии

Михаил Мудрик. Фото: Reuters

Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик вышел на замену и сыграл 19 минут в полуфинале Кубка Англии. Но помочь своей команде победить "Манчестер Сити" украинец не смог.

Какую оценку получил Мудрик — читайте в материале Новини.LIVE.

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Михаил вышел на замену на 79-й минуте, играл еще 8 компенсированных минут до второго тайма.

Люди blaming Mudryk для этого потеря во время, когда он играл 10 минут, а не разговаривать о том, что играл 90 минут и не было. Большой scapegoat в мире pic.twitter.com/7XDo9u3E1t — 🌊 (@Vintage_Cfc) April 20, 2024

За время на поле он отдал 5 точных передач (100%), выиграл 1 из 5 единоборств, было 3 потери мяча, его 1 раз обвели и на нем 1 раз сфолили.

Худшая оценка от Whoscored

От Sofascore Мудрик получил 6,4 балла — средняя оценка в команде составляет 6,78 балла. Меньше только в Дисасе 6,1. Столько же у Стерлинга. А вот Whoscored дал украинцу самый маленький балл в матче 5,8.

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