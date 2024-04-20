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Мудрик вышел на замену, но не помог Челси выиграть в полуфинале Кубка Англии

20 апреля 2024 22:02
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Мудрик вышел на замену, но не помог Челси выиграть в полуфинале Кубка Англии
Михаил Мудрик. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик вышел на замену и сыграл 19 минут в полуфинале Кубка Англии. Но помочь своей команде победить "Манчестер Сити" украинец не смог.

Какую оценку получил Мудрик — читайте в материале Новини.LIVE.

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Михаил вышел на замену на 79-й минуте, играл еще 8 компенсированных минут до второго тайма.

За время на поле он отдал 5 точных передач (100%), выиграл 1 из 5 единоборств, было 3 потери мяча, его 1 раз обвели и на нем 1 раз сфолили.

Худшая оценка от Whoscored

От Sofascore Мудрик получил 6,4 балла — средняя оценка в команде составляет 6,78 балла. Меньше только в Дисасе 6,1. Столько же у Стерлинга. А вот Whoscored дал украинцу самый маленький балл в матче 5,8.

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Михаил Мудрик
Манчестер Сити
Челси
Кубок Англии

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