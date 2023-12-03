Мудрик заробив пенальті, а Челсі вдесятьох перемогли Брайтон Де Дзербі

Михайло Мудрик заробив пенальті. Фото: REUTERS/Dylan Martinez

У рамках 14-го туру Англійської прем'єр-ліги "Челсі" приймав "Брайтон". У складі лондонців з перших хвилин вийшов український вінгер Михайло Мудрик.

"Челсі" виграли із рахунком 3:2, повідомив портал Новини.LIVE.

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Here’s the foul on Mudryk that ended up winning the pen for Chelsea’s third (after VAR & monitor review) pic.twitter.com/0XulL5FGNE — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) December 3, 2023

Мудрик допоміг "Челсі" перемогти

Матч активніше розпочали господарі, яким вдалося забити м'яч на 17-й хвилині. Бадьяшиль на краю штрафного майданчика "Брайтона" зробив передачу у воротарську, де голова Енцо була першою на м'ячі — 1:0.

За чотири хвилини після голу "Челсі" забили вдруге. Колуїлл пробив після скидання Бадьяшіля у воротарську — 2:0.

"Брайтон" зміг відповісти "Челсі" на 43-й хвилині, коли Буонанотте після передачі Лаллана точно пробив під дальню штангу — 2:1. Проте, не пропущений гол став проблемою для "Челсі", оскільки Галахер отримав другу жовту картку та залишив команду у меншості.

У другому таймі "Челсі" віддав ініціативу супернику та розраховував на швидкі вибігання в контратаку. Ця тактика принесла їм користь на 61 хвилині, коли Мудрика вивели на побачення з голкіпером "Брайтона", а потім його збив Мілнер. Арбітр не відразу побачив фол, і тому довелося дивитися ВАР.

З пенальті пішов бити Енцо і він пробив по центру воріт, тоді як воротар стрибнув у кут.

На 81-й хвилині Почеттіно замінив Мудрика, який втомився настільки сильно, що його ногу почала зводити судома.

На другій доданій хвилині з десяти "Брайтон" зміг зробити кінцівку матчу "валідольною" для "Челсі". Після кутового Жоао Педро ударом головою зменшив відставання до мінімуму.

У наступний доданий до матчу час "Брайтон" обложив ворота "Челсі" і щоразу пробивав по воротах, але господарі вистояли.

"Челсі" — "Брайтон" — 3:2

Голи: Фернандес, 17, 65, Колуїл, 21 — Буонанотте, 43, Жоао Педро, 90.

"Челсі": Санчес, Дісасі, Тіаго Сілва, Бадьяшиль, Колуїлл, Галахер, Мудрік (Броя, 81), Фернандес, Кайседо, Стерлінг (Палмер, 66), Джексон (Матсен, 72).

"Брайтон": Стіл, Велтман, Ігор Жуліо (Бейкер-Боайтей, 84), ван Хекке, Хіншелвуд (Мілнер, 57), Лаллана (Жоао Педро, 57), Гілмор, Буонанотте (Мітома, 57), Балеба (Грос) ), Аденгра, Фергюсон.

Попередження: Галлахер, 31, Хіншелвуд, 45, Кайседо, 52, Ігор Жуліо, 58, Фернандес, 59, Гросс, 64, Мілнер, 64, Жоао Педро, 104.

Вилучення: Галлахер, 45.

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