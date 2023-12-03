Мудрик заработал пенальти, а Челси вдесятером победили Брайтон Де Дзерби

Михаил Мудрик заработал пенальти. Фото: REUTERS/Dylan Martinez

В рамках 14-го тура Английской премьер-лиги "Челси" принимал "Брайтон". В составе лондонцев с первых минут вышел украинский вингер Михаил Мудрик.

"Челси" выиграли со счетом 3:2, сообщил портал Новини.LIVE.

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Here’s the foul on Mudryk that ended up winning the pen for Chelsea’s third (after VAR & monitor review) pic.twitter.com/0XulL5FGNE — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) December 3, 2023

Мудрик помог "Челси" победить

Матч активнее начали хозяева, которым удалось забить мяч на 17-й минуте. Бадьяшиль на краю штрафной "Брайтона" сделал передачу во вратарскую, где голова Энцо была первой на мяче — 1:0.

Через четыре минуты после гола "Челси" забили во второй раз. Колуилл пробил после скидки Бадьяшиля во вратарскую — 2:0.

"Брайтон" смог ответить "Челси" на 43-й минуте, когда Буонанотте после передачи Лаллана точно пробил под дальнюю штангу — 2:1. Однако не пропущенный гол стал проблемой для "Челси", поскольку Галлахер получил вторую желтую карточку и оставил команду в меньшинстве.

Во втором тайме "Челси" отдал инициативу сопернику и рассчитывал на быстрые выбегания в контратаку. Эта тактика принесла им пользу на 61-й минуте, когда Мудрика вывели на свидание с голкипером "Брайтона", а затем его сбил Милнер. Арбитр не сразу увидел фол и ему пришлось смотреть ВАР.

С пенальти пошел бить Энцо и он пробил по центру ворот, тогда как вратарь прыгнул в угол.

На 81-й минуте Почеттино заменил Мудрика, который устал настолько сильно, что его ногу начала сводить судорга.

На второй добавленной минуте из десяти "Брайтон" смог сделать концовку "валидольной" для "Челси". После углового Жоао Педро ударом головой сократил отставание до минимума.

В последующее добавленное к матчу время "Брайтон" осадил ворота "Челси" и раз за разом пробивал по воротам, но хозяева выстояли.

"Челси" — "Брайтон" — 3:2

Голы: Фернандес, 17, 65, Колуилл, 21 — Буонанотте, 43, Жоао Педро, 90.

"Челси": Санчес, Дисаси, Тиаго Силва, Бадьяшиль, Колуилл, Галлахер, Мудрик (Броя, 81), Фернандес, Кайседо, Стерлинг (Палмер, 66), Джексон (Матсен, 72).

"Брайтон": Стил, Велтман, Игор Жулио (Бейкер-Боайтей, 84), ван Хекке, Хиншелвуд (Милнер, 57), Лаллана (Жоао Педро, 57), Гилмор, Буонанотте (Митома, 57), Балеба (Гросс, 57), Аденгра, Фергюсон.

Предупреждения: Галлахер, 31, Хиншелвуд, 45, Кайседо, 52, Игор Жулио, 58, Фернандес, 59, Гросс, 64, Милнер, 64, Жоао Педро, 104.

Удаление: Галлахер, 45.

Напомним, Буяльский станет игроком немецкого клуба — что известно.