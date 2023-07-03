Мудрик зізнався, що "продає" Судакова в "Челсі"

Вінгер збірної України Михайло Мудрик. Фото: twitter.com/ChelseaFCinUSA

У чвертьфіналі молодіжного Чемпіонату Європи U-21 збірна України обіграла команду Франції. Одним з найкращих гравців на полі став вінгер Михайло Мудрик.

Після матчу Мудрик розповів в етері "Суспільного" про зіграність з автором дубля Георгієм Судаковим.

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Зазначимо, що після матчу з Францією саме Судакова назвали кращим гравцем. Але саме Мудрик створив ці голи. Спершу Михайло заробив пенальті, а потім віддав топову передачу з глибини поля.

Судакова чекаємо в "Челсі"

За словами Мудрика, у них з Судаковим зіграна пара. До того ж Михайло жартома зізнався, що намагається продати Георгія й було би здорово грати з партнером по збірній у "Челсі".

"Він правильно сказав в інтерв'ю, що зазвичай все було навпаки, він мені віддавав, а я забивав. Я все для свого друга роблю, хай тільки забиває. Я продаю його просто.

У "Челсі"? Було б дуже здорово", — сказав Мудрик.

Також Михайло висловився про півфінальний матч проти збірної Іспанії, з якою на груповому етапі заграли 2:2.

"Ми 100% ще передивимося ту гру з Іспанією. Це для нас буде як лист, на якому все написано. Як нам буде краще проти них грати", — додав український вінгер.

Зазначимо, що Судаков наразі займає першу сходинку у переліку найкращих бомбардирів чемпіонату Європи. В українця три голи, тоді як по два забитих м’ячі у десяти гравців, але з них лише п’ятеро вийшли до півфіналу: англійці Еміл Сміт-Роу та Ентоні Гордон й іспанці Абель Руїс, Серхіо Гомес та Хуан Міранда.

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