Мудрик признался, что "продает" Судакова в "Челси"

Вингер сборной Украины Михаил Мудрик. Фото: twitter.com/ChelseaFCinUSA

В четвертьфинале молодежного Чемпионата Европы U-21 сборная Украины обыграла команду Франции. Одним из лучших игроков на поле стал вингер Михаил Мудрик .

После матча Мудрик рассказал в эфире "Суспільного" о сыгранности с автором дубля Георгием Судаковым.

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Отметим, что после матча с Францией именно Судаков был назван лучшим игроком. Но именно Мудрик создал эти голы. Сначала Михаил заработал пенальти, а затем отдал топовую передачу из глубины поля.

Судакова ждем в "Челси"

По словам Мудрика, у них с Судаковым сыграная пара. К тому же Михаил в шутку признался, что пытается продать Георгия и было бы здорово играть с партнером по сборной в "Челси".

"Он правильно сказал в интервью, что обычно все было наоборот, он мне отдавал, а я забивал. Я все для своего друга делаю, пусть только забивает. Я продаю его просто.

В "Челси"? Было бы очень здорово", — сказал Мудрик.

Также Михаил высказался о полуфинальном матче против сборной Испании, с которой на групповом этапе сыграли 2:2.

"Мы 100% еще просмотрим ту игру с Испанией. Это для нас будет как письмо, на котором все написано. Как нам будет лучше против них играть", — добавил украинский вингер.

Отметим, что Судаков сейчас занимает первое место в списке лучших бомбардиров чемпионата Европы. У украинца три гола, тогда как по два забитых мяча у десяти игроков, но из них только пятеро вышли в полуфинал: англичане Эмил Смит-Роу и Энтони Гордон и испанцы Абель Руис, Серхио Гомес и Хуан Миранда.

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