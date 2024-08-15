Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Мудрик зробив сміливу заяву про свою гру в наступному сезоні arrow

Мудрик зробив сміливу заяву про свою гру в наступному сезоні

15 серпня 2024 11:35
Сергій Сом - Редактор
Сергій Сом
Редактор
Михайло Мудрик висловився про свою гру в наступному сезоні
Михайло Мудрик. Фото: instagram.com/mmudryk10
Сергій Сом - Редактор
Сергій Сом
Редактор

Український футболіст Михайло Мудрик прокоментував свою майбутню гру в клубі. Вінгер "Челсі" заявив, що в наступному сезоні він покаже свою найкращу версію 

Про це йдеться на офіційному сайті "Челсі"

Читайте також:

Мудрик розповів про плани на сезон

За його словами, кожен повинен знайти у своїй справі баланс, адже саме це приведе до бажаного результату. 

"Ви можете занадто старатися, тому вам потрібно знайти баланс. Коли ви знайдете його, ви досягнете успіху. Я впевнений, що з часом ви побачите мою найкращу версію", — заявив Мудрик. 

Крім цього він прокоментував роботу під керівництвом тренера Енцо Марески. 

"Мені подобається працювати з ним, тому що наш стиль гри дуже схожий на той, у який хочуть грати всі, в тому числі я. На чолі з ним ми можемо продемонструвати свою якість", — каже він.

Михайло Мудрик
Михайло Мудрик. Фото: іnstagram.com/mmudryk10

Наступний сезон обіцяє бути цікавим та Мудрик впевнений, що його команда досягне успіху. За його словами, потрібно лише довіритись процесу та насолодитись іграми. 

"Я не хочу прогнозувати свої досягнення. Я просто зосереджуюсь на цілях команди, наших цілях, наполегливо працюю, залишаюся терплячим та продовжую вірити. Успіх чекатиме на нас", — каже він. 

Нагадаємо, Трубін отримав запрошення від одного з найпопулярніших клубів світу — готується трансфер. 

На Шапаренка чекають в Іспанії — гравець може піти з "Динамо". 

Олімпійська чемпіонка Коженкова зізналася, чому не здобула медаль у Парижі. 

Циганков готується піти з "Жирони" — клуб може продати українця.

Конфлікт продовжується — Беленюк не потиснув руку Гутцайту.

футбол Михайло Мудрик Челсі Енцо Мареска

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

11:31 Армія Росії поспіхом окопується в Курській області — в ISW назвали причину

11:24 Наслідки вечірньої атаки на Одесу — кількість постраждалих зростає

11:12 На Львівщині затримали прикордонника — у чому підозрюють

11:06 Найбільше за один раз — спецназ СБУ в Курській області захопив у полон російську роту

10:56 Одесити залишились без води — адреси відключень на сьогодні

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

10:53 ПриватБанк та monobank блокують картки клієнтів — яка причина

10:45 Одна людина загинула та понад десяток поранені внаслідок обстрілів Херсонщини

10:23 Потьомкінські човни — як росіяни намагаються обманути ЗСУ в Криму

10:14 Умєров провів телефонну розмову з міністром оборони США

10:05 Українці активніше переходять на безготівкову оплату покупок — що найбільше купують

11:31 Армія Росії поспіхом окопується в Курській області — в ISW назвали причину

11:24 Наслідки вечірньої атаки на Одесу — кількість постраждалих зростає

11:12 На Львівщині затримали прикордонника — у чому підозрюють

11:06 Найбільше за один раз — спецназ СБУ в Курській області захопив у полон російську роту

10:56 Одесити залишились без води — адреси відключень на сьогодні

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

10:53 ПриватБанк та monobank блокують картки клієнтів — яка причина

10:45 Одна людина загинула та понад десяток поранені внаслідок обстрілів Херсонщини

10:23 Потьомкінські човни — як росіяни намагаються обманути ЗСУ в Криму

10:14 Умєров провів телефонну розмову з міністром оборони США

10:05 Українці активніше переходять на безготівкову оплату покупок — що найбільше купують

18:43 Наступ на Курськ — як його оцінюють в Одесі і на що чекають

06:40 В Україні дорожчає золото — ціни за 1 г дорогоцінного металу у серпні

13 серпня 2024
Ексклюзив

06:47 Одна людина померла, ще троє в реанімації — на Львівщині вирує новий штам коронавірусу FLIRT

06:40 Ціни за 1 кг латуні у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

06:30 У серпні обвалилися ціни на сою — скільки коштує зерно в Україні

10 серпня 2024
Ексклюзив

06:48 Ілюзії про Росію розвіяли ціни, але контроль досі жахливий — як живе окупований Крим

06:40 Ціни за 1 кг металобрухту в Україні — скільки коштує чормет у серпні

9 серпня 2024

06:40 Скільки коштує золото в Україні — ціни за 1 г дорогоцінних металів у серпні

Новина з відео

06:05 Заборона Telegram в Україні – чому месенджер не заблокують та що кажуть в парламенті

8 серпня 2024
Ексклюзив

18:18 Нашестя змій в Одесі — яку становлять загрозу для людини

Text

08:00 Найбільша атака на військові аеродроми РФ та комендатура на Курщині — ефір Ранок.LIVE

14 серпня 2024
Text

20:42 Російський опозиціонер Чичваркін пояснив, як Кремль знаходить гроші для продовження війни

Text

17:50 Експерт пояснив, як будівництво газопоршневих станцій вплине на ситуацію зі світлом в Україні

Text

17:50 Перекидання російських новобранців в Курськ та що приховують на ЗАЕС — ефір Вечір.LIVE

Text

17:01 Експерт назвав суму, яку Росія заробляє від транзиту газу через Україну

Text

13:43 Нардеп Крейденко попередив про небезпеку евакуації росіян до України

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

Text

13:00 РФ виводить частину військ з України та яку територію контролюють ЗСУ — ефір День.LIVE

Text

10:32 Генерал ЗСУ заявив про смертельну небезпеку будь-яких перемовин з Росією

Text

08:00 Сотні військових РФ у полоні та нові обмеження від Нацбанку — ефір Ранок.LIVE

13 серпня 2024
Text

20:20 Верещук пояснила, як ворог використовує місцеве населення на прифронтових територіях для диверсій

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:23 Відмовився підписати повістку та не з'явився у ТЦК — що вирішив суд

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер

8 серпня 2024

22:47 Українці заплатять за електрику 20 грн/кВт-год — кого торкнувся підвищений тариф

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

12 серпня 2024

10:01 Забарного запросив клуб, якому не вистачає захисника для боротьби за чемпіонство

8 серпня 2024

10:01 Китайська гімнастка стала зіркою Олімпіади через вчинок на церемонії нагородження

9 серпня 2024

11:52 Їхала до України із 40 тисячами доларів — на кордоні з Одещиною затримали громадянку Молдови

8 серпня 2024

06:45 Смачний угорський паштет із трьох простих інгредієнтів — готується до сніданку за п'ять хвилин

9 серпня 2024

08:45 Ребров може достроково піти зі збірної України через вигідну пропозицію