Михайло Мудрик висловився про свою гру в наступному сезоні

Михайло Мудрик. Фото: instagram.com/mmudryk10

Український футболіст Михайло Мудрик прокоментував свою майбутню гру в клубі. Вінгер "Челсі" заявив, що в наступному сезоні він покаже свою найкращу версію

Про це йдеться на офіційному сайті "Челсі".

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За його словами, кожен повинен знайти у своїй справі баланс, адже саме це приведе до бажаного результату.

"Ви можете занадто старатися, тому вам потрібно знайти баланс. Коли ви знайдете його, ви досягнете успіху. Я впевнений, що з часом ви побачите мою найкращу версію", — заявив Мудрик.

Крім цього він прокоментував роботу під керівництвом тренера Енцо Марески.

"Мені подобається працювати з ним, тому що наш стиль гри дуже схожий на той, у який хочуть грати всі, в тому числі я. На чолі з ним ми можемо продемонструвати свою якість", — каже він.

Михайло Мудрик. Фото: іnstagram.com/mmudryk10

Наступний сезон обіцяє бути цікавим та Мудрик впевнений, що його команда досягне успіху. За його словами, потрібно лише довіритись процесу та насолодитись іграми.

"Я не хочу прогнозувати свої досягнення. Я просто зосереджуюсь на цілях команди, наших цілях, наполегливо працюю, залишаюся терплячим та продовжую вірити. Успіх чекатиме на нас", — каже він.

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