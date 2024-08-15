Михайло Мудрик висловився про свою гру в наступному сезоні

Мудрик зробив сміливу заяву про свою гру в наступному сезоні
Український футболіст Михайло Мудрик прокоментував свою майбутню гру в клубі. Вінгер "Челсі" заявив, що в наступному сезоні він покаже свою найкращу версію
Про це йдеться на офіційному сайті "Челсі".
Мудрик розповів про плани на сезон
За його словами, кожен повинен знайти у своїй справі баланс, адже саме це приведе до бажаного результату.
"Ви можете занадто старатися, тому вам потрібно знайти баланс. Коли ви знайдете його, ви досягнете успіху. Я впевнений, що з часом ви побачите мою найкращу версію", — заявив Мудрик.
Крім цього він прокоментував роботу під керівництвом тренера Енцо Марески.
"Мені подобається працювати з ним, тому що наш стиль гри дуже схожий на той, у який хочуть грати всі, в тому числі я. На чолі з ним ми можемо продемонструвати свою якість", — каже він.
Наступний сезон обіцяє бути цікавим та Мудрик впевнений, що його команда досягне успіху. За його словами, потрібно лише довіритись процесу та насолодитись іграми.
"Я не хочу прогнозувати свої досягнення. Я просто зосереджуюсь на цілях команди, наших цілях, наполегливо працюю, залишаюся терплячим та продовжую вірити. Успіх чекатиме на нас", — каже він.
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