Михаил Мудрик высказался о своей игре в следующем сезоне

Михаил Мудрик. Фото: instagram.com/mmudryk10

Украинский футболист Михаил Мудрик прокомментировал свою игру в клубе. Вингер "Челси" заявил, что в следующем сезоне он покажет свою лучшую версию

Об этом говорится на официальном сайте "Челси".

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По его словам, каждый должен найти в своем деле баланс, ведь это приведет к желаемому результату.

"Вы можете слишком стараться, поэтому вам нужно найти баланс. Когда вы найдете его, вы добьетесь успеха. Я уверен, что со временем вы увидите мою лучшую версию", — заявил Мудрик.

Кроме этого, он прокомментировал работу под руководством тренера Энцо Марески.

"Мне нравится работать с ним, потому что наш стиль игры очень похож на тот, в который хотят играть все, в том числе я. Во главе с ним мы можем продемонстрировать свое качество", — говорит он.

Михаил Мудрик. Фото: instagram.com/mmudryk10

Следующий сезон обещает быть интересным, и Мудрик уверен, что его команда добьется успеха. По его словам, нужно только довериться процессу и насладиться играми.

"Я не хочу прогнозировать свои достижения. Я просто сосредотачиваюсь на целях команды, наших целях, упорно работаю, остаюсь терпеливым и продолжаю верить. Успех будет ждать нас", — говорит он.

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