Михаил Мудрик высказался о своей игре в следующем сезоне

Мудрик сделал смелое заявление о своей игре в следующем сезоне
Украинский футболист Михаил Мудрик прокомментировал свою игру в клубе. Вингер "Челси" заявил, что в следующем сезоне он покажет свою лучшую версию
Об этом говорится на официальном сайте "Челси".
Мудрик рассказал о планах на сезон
По его словам, каждый должен найти в своем деле баланс, ведь это приведет к желаемому результату.
"Вы можете слишком стараться, поэтому вам нужно найти баланс. Когда вы найдете его, вы добьетесь успеха. Я уверен, что со временем вы увидите мою лучшую версию", — заявил Мудрик.
Кроме этого, он прокомментировал работу под руководством тренера Энцо Марески.
"Мне нравится работать с ним, потому что наш стиль игры очень похож на тот, в который хотят играть все, в том числе я. Во главе с ним мы можем продемонстрировать свое качество", — говорит он.
Следующий сезон обещает быть интересным, и Мудрик уверен, что его команда добьется успеха. По его словам, нужно только довериться процессу и насладиться играми.
"Я не хочу прогнозировать свои достижения. Я просто сосредотачиваюсь на целях команды, наших целях, упорно работаю, остаюсь терпеливым и продолжаю верить. Успех будет ждать нас", — говорит он.
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