Челсі залишив Мудрика в заявці на Лігу конференцій

Мудрика Челсі заявив на другу половину сезону
Лондонський "Челсі" допускає, що українського вінгера Михайла Мудрика можуть виправдати в допінговій справі. Саме тому в клубі залишили для гравця вікно, щоб зіграти цього сезону.
Мудрик потрапив у заявку "Челсі" на плей-оф Ліги конференцій, передає The Athletic.
Мудрик зіграє цього сезону
За інформацією джерела, поки немає офіційних результатів допінгової справи Мудрика, клуб не планував його відзаявляти. Для 24-річного українця це також є фактором підтримки.
До заявки клубу на плей-оф додадуть Коула Палмера, Трево Чалобу та Матіса Амугу.
Поза складом на єврокубки залишилися Ромео Лавіа та Веслі Фофана.
Облегшило справи "Челсі" з заявкою те, що з команди пішли п’ять гравців, які раніше були в заявці Ліги конференцій.
Мудрик до того, як його піймали на допінгу, провів 15 матчів, де забив три голи та віддав 5 асистів.
Нагадаємо, колишній футболіст збірної України, який грав у Москві, зараз живе за кордоном — де дівся Андрій Воронін.
Легенда київського "Динамо" Олег Блохін більше не працює у футболі. ЗМІ дізнались, чим він займається.
Легенда "Шахтаря" Анатолій Тимощук став росіянином в душі і тепер живе у Санкт-Петерпурзі.
"Динамо" в товариському матчі показало свою майбутню зірку, яка є справжнім гігантом.
Раніше ми показали п'ять стадіонів в Україні та у світі, які або будуються, або на стадії проєктування.
Читайте Новини.LIVE!