Челсі залишив Мудрика в заявці на Лігу конференцій

Михайло Мудрик. Фото: instagram.com/mmudryk10

Лондонський "Челсі" допускає, що українського вінгера Михайла Мудрика можуть виправдати в допінговій справі. Саме тому в клубі залишили для гравця вікно, щоб зіграти цього сезону.

Мудрик потрапив у заявку "Челсі" на плей-оф Ліги конференцій, передає The Athletic.

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Михайло Мудрик в оточенні партнерів по команді. Фото: instagram.com/mmudryk10

Мудрик зіграє цього сезону

За інформацією джерела, поки немає офіційних результатів допінгової справи Мудрика, клуб не планував його відзаявляти. Для 24-річного українця це також є фактором підтримки.

До заявки клубу на плей-оф додадуть Коула Палмера, Трево Чалобу та Матіса Амугу.

Поза складом на єврокубки залишилися Ромео Лавіа та Веслі Фофана.

Облегшило справи "Челсі" з заявкою те, що з команди пішли п’ять гравців, які раніше були в заявці Ліги конференцій.

Мудрик до того, як його піймали на допінгу, провів 15 матчів, де забив три голи та віддав 5 асистів.

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