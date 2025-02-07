Челси оставил Мудрика в заявке на Лигу конференций

Мудрика Челси заявил на вторую половину сезона
Лондонский "Челси" допускает, что украинского вингера Михаила Мудрика могут оправдать в допинговом деле. Именно поэтому в клубе оставили для игрока окно, чтобы сыграть в этом сезоне.
Мудрик попал в заявку "Челси" на плей-офф Лиги конференций, передает The Athletic.
Мудрик сыграет в этом сезоне
По информации источника, пока нет официальных результатов допингового дела Мудрика, клуб не планировал его отзаявлять. Для 24-летнего украинца это также является фактором поддержки.
В заявку клуба на плей-офф добавят Коула Палмера, Трево Чалобу и Матиса Амугу.
Вне состава на еврокубки остались Ромео Лавиа и Уэсли Фофана.
Облегчило дела "Челси" с заявкой то, что из команды ушли пять игроков, которые ранее были в заявке Лиги конференций.
Мудрик до того как его поймали на допинге провел 15 матчей, где забил три гола и отдал 5 ассистов.
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