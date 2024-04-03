Мудрика назвав симулянтом ексгравець Челсі та збірної Англії
У матчі 30-го туру Англійської прем'єр-ліги проти "Бернлі" український вінгер "Челсі" Михайло Мудрик заробив на собі пенальті та червону картку для суперника. Однак навіть такі старання не допомогли "синім" виграти.
До того ж після матчу колишній форвард збірної Англії та "Челсі" Кріс Саттон звинуватив Мудрика у симуляції у моменті з пенальті. Про це сказав колишній футболіст в ефірі в ефірі BBC Radio 5 Live, передає The Chelsea Chronicle.
🎥 Mykhailo Mudryk vs Burnley #CheBur | #Highlights pic.twitter.com/fI9C93bxXZ— 𝐌𝐮𝐛𝐚𝐫𝐚𝐤 𝐢𝐏𝐫𝐚𝐲 (@iPraymbk) March 31, 2024
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За словами Саттона, на 44-й хвилині матчу Лоренц Асіньйон не фолив на українському вінгері. Ветеран упевнений, що Мудрик сам пірнув, а на VAR трактували епізод на користь українця, хоч і переглядали.
"Мудрик зробив "нирок". Як VAR це не помітив? Можливо, вони відійшли на чай або були в стані сп'яніння? Це ж неможливо не побачити! Асіньйон отримав другу жовту, а потім Компані був видалений. І все через "нирок" Мудрика. Абсурд!, — зазначив Саттон.
Матч "Челсі" — "Бернлі" завершився з рахунком 2:2. При цьому "сині" грали другий тайм в більшості й двічі виходили вперед.
Саттон провів один матч за збірну Англії у 1997 році. Він також виступав за "Норвіч", "Блекберн" та "Селтік".
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