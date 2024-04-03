Мудрика назвал симулянтом экс-игрок Челси и сборной Англии

Михаил Мудрик в матче с "Бернли". Фото: Reuters/Isabel Infantes

В матче 30-го тура Английской премьер-лиги против "Бернли" украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик заработал на себе пенальти и красную карточку для соперника. Однако, даже такие старания не помогли "синим" выиграть.

К тому же после матча бывший форвард сборной Англии и "Челси" Крис Саттон обвинил Мудрика в симуляции в моменте с пенальти. Об этом сказал бывший футболист в эфире в эфире BBC Radio 5 Live, передает The Chelsea Chronicle.

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По словам Саттона, на 44-й минуте матча Лоренц Ассиньон не фолил на украинском вингере. Ветеран уверен, что Мудрик сам нырнул, а на VAR трактовали эпизод в пользу украинца, хоть и пересматривали.

"Мудрик сделал "нырок". Как VAR это не заметил? Возможно, они отошли на чай или были в состоянии опьянения? Это же невозможно не увидеть! Ассиньон получил вторую желтую, а затем Компани был удален. И все из-за "нырка" Мудрика. Абсурд!", — отметил Саттон.

Матч "Челси" — "Бернли" завершился со счетом 2:2. При этом "синие" играли в большинстве и дважды выходили вперед.

Саттон провел один матч за сборную Англии в 1997 году. Он также выступал за "Норвич", "Блэкберн" и "Селтик".

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