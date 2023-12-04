Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Мудрика не замінять на Кварцхелію — відомий інсайдер поділився новинами з Челсі arrow

Мудрика не замінять на Кварцхелію — відомий інсайдер поділився новинами з Челсі

4 грудня 2023 10:35
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Мудрика не замінять на Кварцхелію — відомий інсайдер поділився новинами з Челсі
Михайло Мудрик. Фото: REUTERS/Dylan Martinez
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У лондонському "Челсі" не планують підписувати гравців на позицію вінгера Михайла Мудрика. Продаж українця також не входить до їхніх планів.

Про це повідомив авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

Читайте також:

Які плани у "Челсі" на Мудрика

За інформацією джерела, у "Челсі" зараз довіряють Мудрику і вірять у його прогрес.

Мауріс Почеттіно довіряє українцю, який регулярно виходить на поле або з лави запасних, або в старті. У крайньому матчі клубу проти "Брайтона" Михайло вийшов із перших хвилин і заробив пенальті.

Також Романо уточнив, що на цю мить лондонський "Челсі" не веде жодних переговорів щодо підписання контракту з футболістом збірної Грузії та "Наполі" Хвічей Кварацхелієй, лідером "Мілану" Рафаелем Леау або будь-яким іншим гравцем на позицію лівого вінгера.

Зазначимо, що Мудрик цього сезону провів тринадцять матчів, у яких забив два м'ячі.

Додамо, що в англійських ЗМІ постійно з'являється інформація про трансфер Мудрика з "Челсі" через його непереконливу гру. Однак головний тренер клубу намагається підтримати гравця.

Нагадаємо, "Челсі" вирішив продати Мудрика у січні.

Екс-форвард "Динамо" забив три голи і став одним із найкращих бомбардирів у Польщі.

Де Хеа повернеться до "Манчестер Юнайтед" через дискваліфікацію Онана.

Буяльський стане гравцем німецького клубу, що відомо.

Голкіпер "Мілана" за незвичайним показником увійшов до історії Серії А.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

Міняють вікна замість купівлі обладнання — чи запрацює реабілітаційний центр у Пуща-Водиці - 80x80

Міняють вікна замість купівлі обладнання — чи запрацює реабілітаційний центр у Пуща-Водиці

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

Актуальне по темі