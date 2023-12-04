Мудрика не замінять на Кварцхелію — відомий інсайдер поділився новинами з Челсі

Михайло Мудрик. Фото: REUTERS/Dylan Martinez

У лондонському "Челсі" не планують підписувати гравців на позицію вінгера Михайла Мудрика. Продаж українця також не входить до їхніх планів.

Про це повідомив авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

Читайте також:

Які плани у "Челсі" на Мудрика

За інформацією джерела, у "Челсі" зараз довіряють Мудрику і вірять у його прогрес.

Мауріс Почеттіно довіряє українцю, який регулярно виходить на поле або з лави запасних, або в старті. У крайньому матчі клубу проти "Брайтона" Михайло вийшов із перших хвилин і заробив пенальті.

Також Романо уточнив, що на цю мить лондонський "Челсі" не веде жодних переговорів щодо підписання контракту з футболістом збірної Грузії та "Наполі" Хвічей Кварацхелієй, лідером "Мілану" Рафаелем Леау або будь-яким іншим гравцем на позицію лівого вінгера.

Зазначимо, що Мудрик цього сезону провів тринадцять матчів, у яких забив два м'ячі.

Додамо, що в англійських ЗМІ постійно з'являється інформація про трансфер Мудрика з "Челсі" через його непереконливу гру. Однак головний тренер клубу намагається підтримати гравця.

Нагадаємо, "Челсі" вирішив продати Мудрика у січні.