Мудрика не замінять на Кварцхелію — відомий інсайдер поділився новинами з Челсі
У лондонському "Челсі" не планують підписувати гравців на позицію вінгера Михайла Мудрика. Продаж українця також не входить до їхніх планів.
Про це повідомив авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.
Які плани у "Челсі" на Мудрика
За інформацією джерела, у "Челсі" зараз довіряють Мудрику і вірять у його прогрес.
Мауріс Почеттіно довіряє українцю, який регулярно виходить на поле або з лави запасних, або в старті. У крайньому матчі клубу проти "Брайтона" Михайло вийшов із перших хвилин і заробив пенальті.
Також Романо уточнив, що на цю мить лондонський "Челсі" не веде жодних переговорів щодо підписання контракту з футболістом збірної Грузії та "Наполі" Хвічей Кварацхелієй, лідером "Мілану" Рафаелем Леау або будь-яким іншим гравцем на позицію лівого вінгера.
Зазначимо, що Мудрик цього сезону провів тринадцять матчів, у яких забив два м'ячі.
Додамо, що в англійських ЗМІ постійно з'являється інформація про трансфер Мудрика з "Челсі" через його непереконливу гру. Однак головний тренер клубу намагається підтримати гравця.
Нагадаємо, "Челсі" вирішив продати Мудрика у січні.
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