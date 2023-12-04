Мудрика не заменят Кварцхелией — известный инсайдер поделился новостями из Челси
В лондонском "Челси" не планируют подписывать игроков на позицию вингера Михаила Мудрика. Продажа украинца также не входит в их планы.
Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
Какие планы у "Челси" на Мудрика
По информации источника, в "Челси" на текущий момент доверяют Мудрику и верят в его прогресс. Маурисио Почеттино доверяет украинцу, который регулярно выходит либо со скамейки запасных, либо в старте. В крайнем матче клуба против "Брайтона" Михаил вышел с первых минут и заработал пенальти.
Также Романо уточнил, что на текущий момент лондонский "Челси" не ведет никаких переговоров о подписании контракта с футболистом сборной Грузии и "Наполи" Хвичей Кварацхелией, лидером "Милана" Рафаэлем Леау или любым другим игроком на позицию левого вингера.
Отметим, что Мудрик в нынешнем сезоне провел тринадцать матчей, в которых забил два мяча.
Добавим, что в английских СМИ постоянно появляется информация об уходе Мудрика из "Челси" из-за его неубедительной игры. Однако главный тренер клуба Маурисио Почеттино пытается поддержать игрока.
Напомним, "Челси" решил продать Мудрика в январе.
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