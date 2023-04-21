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Мудриком незадоволені у "Челсі": українцю зменшать зарплату

21 квітня 2023 11:26
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Мудриком незадоволені у Челсі — українцю зменшать зарплату
Михайло Мудрик перед матчем "Челсі". Фото: REUTERS/Peter Nicholls
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник збірної України Михайло Мудрик більше не зможе заробляти у "Челсі" стільки, скільки він зараз отримує у клубі.

Власник "синіх" Тодд Боелі має намір скоротити зарплату футболістам команди, повідомляє The Guardian.

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Михайло Мудрік
Михайло Мудрик проти "Брайтону". Фото: Reuters/John Sibley

Гнів власника "синіх"

Взимку "Челсі" витратив на новачків понад 300 млн євро. Влітку на команду чекає чергове посилення складу. На тлі таких фінансових витрат власник "синіх" збирається скоротити зарплату одразу 19 футболістам. Йдеться зниження окладу на 30 відсотків.

Боулі піде на такий крок у разі, якщо "Челсі" не кваліфікується до Ліги чемпіонів за підсумками сезону. Імовірність такого результату досить велика.

Після 31 туру лондонці йдуть на 11 місці у турнірній таблиці. Вони відстають від четвертої позиції на 17 очок. "Челсі" залишилося зіграти сім матчів до кінця сезону.

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