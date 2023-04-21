Мудриком незадоволені у Челсі — українцю зменшать зарплату

Михайло Мудрик перед матчем "Челсі". Фото: REUTERS/Peter Nicholls

Півзахисник збірної України Михайло Мудрик більше не зможе заробляти у "Челсі" стільки, скільки він зараз отримує у клубі.

Власник "синіх" Тодд Боелі має намір скоротити зарплату футболістам команди, повідомляє The Guardian.

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Михайло Мудрик проти "Брайтону". Фото: Reuters/John Sibley

Гнів власника "синіх"

Взимку "Челсі" витратив на новачків понад 300 млн євро. Влітку на команду чекає чергове посилення складу. На тлі таких фінансових витрат власник "синіх" збирається скоротити зарплату одразу 19 футболістам. Йдеться зниження окладу на 30 відсотків.

Боулі піде на такий крок у разі, якщо "Челсі" не кваліфікується до Ліги чемпіонів за підсумками сезону. Імовірність такого результату досить велика.

Після 31 туру лондонці йдуть на 11 місці у турнірній таблиці. Вони відстають від четвертої позиції на 17 очок. "Челсі" залишилося зіграти сім матчів до кінця сезону.

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