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Мудриком недовольны в "Челси": украинцу уменьшат зарплату

21 апреля 2023 11:26
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Мудриком недовольны в Челси — украинцу уменьшат зарплату
Михаил Мудрик перед матчем "Челси". Фото: REUTERS/Peter Nicholls
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик больше не сможет зарабатывать в "Челси" столько, сколько он сейчас получает в клубе. 

Владелец "синих" Тодд Боели намерен сократить зарплату футболистам команды, сообщает The Guardian.

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Лондонский "Челси" проводит один из худших сезонов в своей новейшей истории. Тодд Боели ожидал от команды совершенно других результатов. Владелец "синих" разочарован выступлением футболистов. 

Михаил Мудрик
Михаил Мудрик против "Брайтона". Фото: Reuters/John Sibley

Гнев владельца "синих"

Зимой "Челси" потратил на новичков более 300 млн евро. Летом команду ожидает очередное усиление состава. На фоне таких финансовых трат владелец "синих" собирается сократить зарплату сразу 19 футболистам. Речь идет о понижение оклада на 30 процентов. 

Боули пойдет на такой шаг в случае, если "Челси" не квалифицируется в Лигу чемпионов по итогам сезона. Вероятность подобного исхода достаточно велика. 

После 31 тура лондонцы идут на 11 месте в турнирной таблице. Они отстают от четвертой позиции на 17 очков. "Челси" осталось сыграть семь матчей до конца сезона. 

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