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Мусіала залишив слід в історії Євро — лише чотири гравці змогли повторити його досягнення

19 червня 2024 22:46
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор
Мусіала забив свій другий гол на Євро – лише чотирьом гравцям в історії вдавалося зробити це
Джамал Мусіала. Фото: Reuters
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор

Півзахисник збірної Німеччини Джамал Мусіала став другим наймолодшим гравцем в історії Чемпіонату Європи, якому вдалось забити у двох матчах поспіль. Таким чином, він залишив слід в історії Євро. 

Про це повідомляє портал Новини.LIVE.

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Досягнення Мусіали на Євро

У другому турі групового етапу Євро збірна Німеччини зустрілась із Угорщиною. В цьому матчі Мусіала відзначився голом, що дозволило йому залишити слід в історії Євро. 

Перший свій гол він забив у стартовій грі проти Шотландії (5:1). 

У віці 21 року і 114 днів він став другим наймолодшим гравцем, який забив у двох початкових матчах Євро. Рекорд належить Ференцу Бене, який у віці 19 років та 186 днів забив за Угорщину на Євро-1964. Крім нього повторювали це досягнення Вейн Руні, Кріштіану Роналду та Міккель Дамсґору.

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Євро-2024
Джамал Мусіала
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