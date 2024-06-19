Мусиала забил свой второй гол на Евро – только четырем игрокам в истории удавалось сделать это

Джамал Мусиала. Фото: Reuters

Полузащитник сборной Германии Джамал Мусиала стал вторым самым молодым игроком в истории Чемпионата Европы, которому удалось забить в двух матчах подряд. Таким образом, он оставил след в истории Евро.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE.

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Достижения Мусиалы на Евро

Во втором туре группового этапа Евро сборная Германии встретилась с Венгрией. В этом матче Мусиала отметился голом, что позволило ему оставить след в истории Евро.

Первый свой гол он забил в стартовой игре против Шотландии (5:1).

В возрасте 21 года и 114 дней он стал вторым самым молодым игроком, забившим в двух начальных матчах Евро. Рекорд принадлежит Ференцу Бене, который в возрасте 19 лет и 186 дней забил за Венгрию на Евро-1964. Кроме него повторяли это достижение Уэйн Руни, Криштиану Роналду и Миккель Дамсгору.

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