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Мусиала оставил след в истории Евро — всего четыре игрока смогли повторить его достижения

19 июня 2024 22:46
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор
Мусиала забил свой второй гол на Евро – только четырем игрокам в истории удавалось сделать это
Джамал Мусиала. Фото: Reuters
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор

Полузащитник сборной Германии Джамал Мусиала стал вторым самым молодым игроком в истории Чемпионата Европы, которому удалось забить в двух матчах подряд. Таким образом, он оставил след в истории Евро.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE.

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Достижения Мусиалы на Евро

Во втором туре группового этапа Евро сборная Германии встретилась с Венгрией. В этом матче Мусиала отметился голом, что позволило ему оставить след в истории Евро.

Первый свой гол он забил в стартовой игре против Шотландии (5:1).

В возрасте 21 года и 114 дней он стал вторым самым молодым игроком, забившим в двух начальных матчах Евро. Рекорд принадлежит Ференцу Бене, который в возрасте 19 лет и 186 дней забил за Венгрию на Евро-1964. Кроме него повторяли это достижение Уэйн Руни, Криштиану Роналду и Миккель Дамсгору.

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рекорд
Евро-2024
Джамал Мусиала
Сборная Германии по футболу

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