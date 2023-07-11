На Анчелотті чекає суд: прокуратура Іспанії завела справу на тренера "Реала"

Анчелотті на базі "Реалу". Скриншот YouTube

Головний тренер мадридського "Реала" Карло Анчелотті може отримати звинувачувальний акт в Іспанії. На нього подали до суду через інцидент з форвардом "бланкос" Вінісіусом.

"Валенсія" вимагає покарати наставника "королівського клубу", повідомляє Marca.

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Керівництво іспанської "Валенсії" подало офіційну скаргу до Прокуратури Іспанії на головного тренера мадридського "Реала" Карло Анчелотті. У левантійському клубі вирішили, що він відповідальний за ситуацію, що сталася із форвардом Вінісіусом.

Суть конфлікту "Реала" та "Валенсії"

Інцидент стався у матчі 35 туру чемпіонату Іспанії з футболу. Поєдинок пройшов на стадіоні "Месталья", де місцеві вболівальники дозволили собі расистські образи на адресу форварда "Реала" Вінісіуса.

Карло Анчелотті під час інтерв'ю. Скриншот YouTube

В результаті у гравця здали нерви. Суддя перервав поєдинок на вісім хвилин. Пізніше "Валенсію" було оштрафовано на 45 тис. євро, а одну з трибун стадіону наказали закрити на п'ять матчів. Пізніше покарання пом'якшили до 27 тис. та трьох поєдинків.

"Валенсія" врятувалась від вильоту з елітного дивізіону в останніх турах. Провину за інцидент на "Местальї" керівництво клубу поклало на тренера іншої команди.

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