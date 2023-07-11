Анчелотти ждет суд: прокуратура Испании завела дело на тренера "Реала"

Анчелотти на базе "Реала". Скриншот YouTube

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти может получить обвинительный акт в Испании. На него подали в суд из-за инцидента с форвардом "бланкос" Винисиусом.

"Валенсия" требует наказать наставника "королевского клуба", сообщает Marca.

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Руководство испанской "Валенсии" подало официальную жалобу в Прокуратуру Испании на главного тренера мадридского "Реала" Карло Анчелотти. В левантийском клубе решили, что он ответственен за ситуацию, которая произошла с форвардом Винисиусом.

Суть конфликта "Реала" и "Валенсии"

Инцидент произошел в матче 35 тура чемпионата Испании по футболу. Поединок прошел на стадионе "Месталья", где местные болельщики позволили себе расистские оскорбления в адрес форварда "Реала" Винисиуса.

Карло Анчелотти во время интервью. Скриншот YouTube

В результате у игрока сдали нервы. Судья прервал поединок на восемь минут. Позже "Валенсия" была оштрафована на 45 тыс. евро, а одну из трибун стадиона приказали закрыть на пять матчей. Позже наказание смягчили до 27 тыс. и трех поединков.

"Валенсия" спаслась от вылета из элитного дивизиона в последних турах. Вину за инцидент на "Месталье" руководство клуба возложило на тренера другой команды.

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