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На Australian Open під час матчу Костюк з росіянкою стався скандал

21 січня 2024 18:12
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
На Australian Open під час матчу Костюк з росіянкою стався скандал
Марта Костюк. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Перед початком поєдинку Марти Костюк у четвертому колі Australian Open стався гучний скандал. Коментаторка Кенді Рід-Гарроп назвала суперницю українки Марію Тимофєєву представницею "країни, яка зараз бере участь у маленькій війні".

Але потім ведуча вибачилась, передає Новини.LIVE.

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Це сталося під час епізоду, коли Марта відмовилася від спільного передматчевого фото з росіянкою. Пізніше Кенді Рід-Гарроп заявила, що їй дуже шкода, що це було сприйнято таким чином, а з її боку це просто була іронія.

US Open теж потрапили до скандалу

Ще один скандал з цим чемпіонатом був пов’язаний з тим, що прес-служба US Open (Відкритого чемпіонату США з тенісу) опублікувала у своєму офіційному акаунті в соцмережах заборонений прапор РФ навпроти імені росіянки Марії Тимофєєвої, інформуючи про результат її поєдинку проти української тенісистки Марти Костюк на іншому турнірі Великого шолома, що цими днями проходить на кортах Австралії.

Костюк та Тимофєєва зустрілися у 1/8 фіналу, і перемога залишилася за нашою співвітчизницею – 6:2, 6:1. Завдяки цьому успіху Марта вперше у своїй кар'єрі пробилася до чвертьфіналу "мейджора". 

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скандал
росіяни
Australian Open
WTA
Марта Костюк

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