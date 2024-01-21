На Australian Open во время матча Костюк с россиянкой произошел скандал

Марта Костюк. Фото: Reuters

Перед началом поединка Марты Костюк в четвертом круге Australian Open произошел громкий скандал. Комментатор Кенди Рид-Гарроп назвала соперницу украинки Марию Тимофееву представительницей "страны, которая сейчас участвует в маленькой войне".

Но потом ведущая принесла извинения, передает Новини.LIVE.

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Это произошло во время эпизода, когда Марта отказалась от общего предматчевого фото с россиянкой. Позже Кенди Рид-Гарроп заявила, что ей очень жаль, что это было воспринято таким образом, а с ее стороны это просто была ирония.

US Open тоже попали в скандал

Еще один скандал с этим матч был связан с тем, что пресс-служба US Open (Открытого чемпионата США по теннису) опубликовала в своем официальном аккаунте в соцсетях запрещенный флаг РФ напротив имени россиянки Марии Тимофеевой, информируя о результате ее поединка против украинской теннисистки. Марты Костюк на другом турнире Большого шлема, который в эти дни проходит на кортах Австралии.

🇺🇦Marta Kostyuk from #Ukraine (in pink) beats Russia 6-2 6-1 в четырех рублях в 2024 Australian Open. Well done Marta, we love you!❤️

Of twelve remaining players, three are Russian 🔥 pic.twitter.com/cDaCXLk4yf — Sofia Ukraini (@SlavaUk30722777) January 21, 2024

Костюк и Тимофеева встретились в 1/8 финала и победа осталась за нашей соотечественницей — 6:2, 6:1. Благодаря этому успеху Марта впервые в своей карьере пробилась в четвертьфинал "мейджора".

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