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На Australian Open во время матча Костюк с россиянкой произошел скандал

21 января 2024 18:12
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
На Australian Open во время матча Костюк с россиянкой произошел скандал
Марта Костюк. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Перед началом поединка Марты Костюк в четвертом круге Australian Open произошел громкий скандал. Комментатор Кенди Рид-Гарроп назвала соперницу украинки Марию Тимофееву представительницей "страны, которая сейчас участвует в маленькой войне".

Но потом ведущая принесла извинения, передает Новини.LIVE.

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Это произошло во время эпизода, когда Марта отказалась от общего предматчевого фото с россиянкой. Позже Кенди Рид-Гарроп заявила, что ей очень жаль, что это было воспринято таким образом, а с ее стороны это просто была ирония.

US Open тоже попали в скандал

Еще один скандал с этим матч был связан с тем, что пресс-служба US Open (Открытого чемпионата США по теннису) опубликовала в своем официальном аккаунте в соцсетях запрещенный флаг РФ напротив имени россиянки Марии Тимофеевой, информируя о результате ее поединка против украинской теннисистки. Марты Костюк на другом турнире Большого шлема, который в эти дни проходит на кортах Австралии.

Костюк и Тимофеева встретились в 1/8 финала и победа осталась за нашей соотечественницей — 6:2, 6:1. Благодаря этому успеху Марта впервые в своей карьере пробилась в четвертьфинал "мейджора".

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скандал
россияне
Australian Open
WTA
Марта Костюк

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