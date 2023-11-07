На бійця MMA напали з ножем — відео фатальної помилки зловмисника

Бійку зняла камера відеоспостереження. Фото: скриншот

У США напали з ножем на колишнього бійця ММА Хав'єра Баеса. Зловмисник намагався пограбувати спортсмена.

Інцидент стався 1 листопада у Катлер-Бей у Флориді, повідомив портал Новини.LIVE.

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Чому сталася бійка

За словами Баеса, він після святкування Хеллоуїна повернувся додому і на парковці побачив 50-річного Омара Марреро, який стояв із ножем та кричав. Коли боєць під'їхав, то зловмисник бив ножем по склу автомобіля, а потім відчинив двері та намагався порізати Хав'єра.

Вийшовши з автомобіля, Баес намагався заспокоїти чоловіка, але той продовжував замахуватися на нього ножем. Незабаром Марреро взяв ще один великий ніж і намався поранити Хав'єра. Зловмисник кинувся на бійця, і Баес прийомами єдиноборств повалив агресора і провів задушливий прийом.

Баес утримував Марреро до приїзду поліції.

У поліції звинуватили зловмисника в крадіжці зі зломом, нападом або нанесенням побоїв за обтяжливих обставин. Зараз Марреро міститься у виправному центрі без права на внесення застави.

Баес провів у ММА вісім поєдинків, з яких п'ять виграв, два програв та один звів до нічиєї. Свій останній бій 34-річний спортсмен провів у 2018 році.

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