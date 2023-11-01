Нганну и Уайлдер хотят провести бой по правилам ММА

Фрэнсис Нганну во время боя. Фото: REUTERS/Ahmed Yosri

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Фрэнсис Нганну заинтриговал поклонников новостью об организации интересного поединка. Соперником бойца должен стать Деонтей Уайлдер.

На этот раз Нганну хочет провести бой по правилам ММА, сообщил инсайдер Майкл Бенсон.

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Деонтей Уайлдер на тренировке. Фото: instagram.com/bronzebomber/

Бой Нганну и Уайлдера

Однако "Хищник" не собирается сидеть без дела. В ближайшее время 37-летний боец хочет провести поединок с бывшим чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером. На этот раз Нганну хочет провести бой по правилам MMA.

"Мы обсуждали эту возможность. Наш бой с Уайлдером может состояться. Он уже несколько месяцев тренируется в ММА. Деонтей серьезно относится к смешанным единоборствам. Такой бой может привлечь миллионы поклонников как бокса, так и ММА. Мы близки к тому, чтобы согласовать детали", — заявил Фрэнсис Нганну.

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