Нганну та Вайлдер хочуть провести бій за правилами ММА

Френсіс Нганну під час бою. Фото: REUTERS/Ahmed Yosri

Колишній чемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Френсіс Нганну заінтригував шанувальників новиною про організацію цікавого поєдинку. Суперником бійця має стати Деонтей Вайлдер.

На цей раз Нганну хоче провести бій за правилами ММА, повідомив інсайдер Майкл Бенсон.

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Деонтей Вайлдер на тренуванні. Фото: instagram.com/bronzebomber/

Бій Нганну та Вайлдера

Проте "Хижак" не збирається сидіти без діла. Найближчим часом 37-річний боєць хоче провести поєдинок з колишнім чемпіоном світу з боксу у надважкій вазі Деонтеєм Вайлдером. На цей раз Нганну хоче провести бій за правилами MMA.

"Ми обговорювали цю можливість. Наш бій з Вайлдером може відбутися. Він уже кілька місяців тренується в ММА. Деонтей серйозно ставиться до змішаних єдиноборств. Такий бій може залучити мільйони шанувальників як боксу, так і ММА. Ми близькі до того, щоб узгодити деталі", — заявив Френсіс Нганну.

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