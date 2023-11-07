На бойца MMA напали с ножом — видео роковой ошибки злоумышленника
В США напали с ножом на бывшего бойца ММА Хавьера Баэса. Злоумышленник пытался ограбить спортсмена.
Инцидент произошел 1 ноября в Катлер-Бэй во Флориде, сообщил портал Новини.LIVE.
Почему случилась драка
По словам Баэса, он после празднования Хэллоуина вернулся домой и на парковке увидел 50-летнего Омара Марреро, который стоял с ножом и кричал. Когда боец подъехал, то злоумышленник бил ножом по стеклу автомобиля, а затем открыл дверь и пытался порезать Хавьера.
Выйдя из автомобиля, Баэс пытался успокоить мужчину, но тот продолжал замахиваться на него ножем. Вскоре Марреро взял еще один большой нож и попытался нанести ранения Хавьеру. Злоумышленник бросился на бойца, и Баэс приемами единоборств повалил агрессора и провел удушающий прием.
Баэс удерживал Марреро до приезда полиции.
В полиции обвинили злоумышленника в краже со взломом, нападении или нанесении побоев при отягчающих обстоятельствах. Сейчас Марреро содержится в исправительном центре без права на внесение залога.
Баэс провел в ММА восемь поединков, из которых пять выиграл, два проиграл и один свел к ничьей. Свой последний бой 34-летний спортсмен провел в 2018 году.
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