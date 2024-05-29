Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow На фронті загинув відомий вболівальник Динамо Іван Шевченко arrow

На фронті загинув відомий вболівальник Динамо Іван Шевченко

29 травня 2024 10:24
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
На фронті загинув відомий вболівальник Динамо Іван Шевченко
Іван Шевченко у армії. Фото: пресслужба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Ще один член сім'ї вболівальників київського "Динамо" пожертвував собою у боротьбі з російськими окупантами. Іван Шевченко загинув під час виконання оперативного завдання.

Він добровільно пішов на фронт на початку повномасштабного вторгнення росіян, повідомляє офіційний сайт "Динамо".

Читайте також:

Іван Шевченко став не першим уболівальником київського клубу, який вирішив приєднатися до ЗСУ, аби захистити країну від окупантів. Він узяв позивний "Технік" і бився з інтервентами у найгарячіших точках фронту.

Іван Шевченко
Іван Шевченко на фронті. Фото: facebook

"Динамо" сумує разом з вболівальниками

Київський клуб повідомив, що Іван Шевченко загинув у віці 22 років. Це сталося під час завдання, яке він виконував у складі свого підрозділу. Він служив на посаді командира окремого взводу розвідки.

"Він гідно пройшов важкий шлях, завжди славився своєю стійкістю, прямотою та сильним характером, які неодноразово доводив як на полі бою, так і під час відпочинку", — повідомили в "Динамо".

Нагадаємо, Шапаренко піде з "Динамо" найближчого літа — гравцем цікавиться відомий клуб.

Зінченко знайшов новий клуб — "Арсенал" готовий продати українця.

У мережі показали, як виглядає "Донбас Арена" під час окупації "руськім міром".

Шовковський запросить до "Динамо" одну із зірок чемпіонату Бразилії.

Ексгравець "Динамо" та збірної України став офіцером Нацгвардії.

спорт
футбол
Динамо
вболівальники
Спортсмени у ЗСУ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

27 травня 2024

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

20 травня 2024

12:26 У Жироні розчаровані ситуацією з Довбиком — заява головного тренера