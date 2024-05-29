На фронті загинув відомий вболівальник Динамо Іван Шевченко

Іван Шевченко у армії. Фото: пресслужба "Динамо"

Ще один член сім'ї вболівальників київського "Динамо" пожертвував собою у боротьбі з російськими окупантами. Іван Шевченко загинув під час виконання оперативного завдання.

Він добровільно пішов на фронт на початку повномасштабного вторгнення росіян, повідомляє офіційний сайт "Динамо".

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Іван Шевченко став не першим уболівальником київського клубу, який вирішив приєднатися до ЗСУ, аби захистити країну від окупантів. Він узяв позивний "Технік" і бився з інтервентами у найгарячіших точках фронту.

Іван Шевченко на фронті. Фото: facebook

"Динамо" сумує разом з вболівальниками

Київський клуб повідомив, що Іван Шевченко загинув у віці 22 років. Це сталося під час завдання, яке він виконував у складі свого підрозділу. Він служив на посаді командира окремого взводу розвідки.

"Він гідно пройшов важкий шлях, завжди славився своєю стійкістю, прямотою та сильним характером, які неодноразово доводив як на полі бою, так і під час відпочинку", — повідомили в "Динамо".

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