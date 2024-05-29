На фронте погиб известный болельщик Динамо Иван Шевченко

Иван Шевченко в армии. Фото: пресс-служба "Динамо"

Еще один член семьи болельщиков киевского "Динамо" пожертвовал собой в борьбе с российскими оккупантами. Иван Шевченко погиб во время выполнения оперативного задания.

Он добровольно пошел на фронт в начале полномасштабного вторжения россиян, сообщает официальный сайт "Динамо".

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Иван Шевченко стал не первым болельщиком киевского клуба, который решил присоединиться к ВСУ, чтобы защитить страну от оккупантов. Он взял позывной "Техник" и сражался с интервентами в самых горячих точках фронта.

Иван Шевченко на фронте. Фото: facebook

"Динамо" скорбит вместе с болельщиками

Киевский клуб сообщил о том, что Иван Шевченко погиб в возрасте 22 лет. Это произошло во время задания, которое боец выполнял в составе своего подразделения. Он служил в должности командира отдельного взвода разведки.

"Он достойно прошел трудный путь, всегда славился своей стойкостью, прямотой и сильным характером, не раз доказывал как на поле боя, так и во время отдыха", — сообщили в "Динамо".

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