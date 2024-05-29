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На фронте погиб известный болельщик Динамо Иван Шевченко

29 мая 2024 10:24
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
На фронте погиб известный болельщик Динамо Иван Шевченко
Иван Шевченко в армии. Фото: пресс-служба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Еще один член семьи болельщиков киевского "Динамо" пожертвовал собой в борьбе с российскими оккупантами. Иван Шевченко погиб во время выполнения оперативного задания.

Он добровольно пошел на фронт в начале полномасштабного вторжения россиян, сообщает официальный сайт "Динамо". 

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Иван Шевченко стал не первым болельщиком киевского клуба, который решил присоединиться к ВСУ, чтобы защитить страну от оккупантов. Он взял позывной "Техник" и сражался с интервентами в самых горячих точках фронта. 

Иван Шевченко
Иван Шевченко на фронте. Фото: facebook

"Динамо" скорбит вместе с болельщиками 

Киевский клуб сообщил о том, что Иван Шевченко погиб в возрасте 22 лет. Это произошло во время задания, которое боец выполнял в составе своего подразделения. Он служил в должности командира отдельного взвода разведки.

"Он достойно прошел трудный путь, всегда славился своей стойкостью, прямотой и сильным характером, не раз доказывал как на поле боя, так и во время отдыха", — сообщили в "Динамо". 

Напомним, Шапаренко уйдет из "Динамо" ближайшим летом — игроком интересуется известный клуб.

Зинченко нашел новый клуб — "Арсенал" готов продать украинца. 

В сети показали, как выглядит "Донбасс Арена" во время оккупации "русским миром". 

Шовковский пригласит в "Динамо" одну из звезд чемпионата Бразилии. 

Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины стал офицером Нацгвардии.

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