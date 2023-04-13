Манчестер Юнайтед домовляється про перехід з зіркою Баварії

Футболісти мюнхенської "Баварії" святкують взяття воріт. Фото: Google

Півзахисник мюнхенської "Баварії" Лерой Сане може змінити клубну прописку вже найближчого літа. 27-річним футболістом активно цікавиться "Манчестер Юнайтед".

Про це повідомляє Defensa Central

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Керівництво "Манчестер Юнайтед" має намір посилити атакувальну лінію команди під час літнього трансферного вікна. За інформацією журналістів, увагу босів "червоних дияволів" привернув вінгер "Баварії" та збірної Німеччини Лерой Сане.

Вінгер мюнхенської "Баварії" Лерой Сане. Фото: Google

Діючий контракт гравця з мюнхенцями розрахований до 2025 року і перемовини щодо пролонгації співпраці ще не розпочинались. Водночас "Баварія" може спокуситися на грошову компенсацію, яку буцімто можуть запропонувати за футболіста в Манчестері.

Отдже, Лерой Сане має всі шанси повернутися в Англію, адже в період з 2016 по 2020 роки півзахисник захищав кольори іншої команди з цього ж міста — "Манчестер Сіті".

Наразі трансферна ціна Лероя Сане складає 70 мільйонів євро.

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