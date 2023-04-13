Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow На горизонті знову Манчестер: зірка "Баварії" обрав новий клуб arrow

На горизонті знову Манчестер: зірка "Баварії" обрав новий клуб

13 квітня 2023 20:31
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Манчестер Юнайтед домовляється про перехід з зіркою Баварії
Футболісти мюнхенської "Баварії" святкують взяття воріт. Фото: Google
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Півзахисник мюнхенської "Баварії" Лерой Сане може змінити клубну прописку вже найближчого літа. 27-річним футболістом активно цікавиться "Манчестер Юнайтед". 

Про це повідомляє Defensa Central 

Читайте також:

Плани "червоних дияволів"

Керівництво "Манчестер Юнайтед" має намір посилити атакувальну лінію команди під час літнього трансферного вікна. За інформацією журналістів, увагу босів "червоних дияволів" привернув вінгер "Баварії" та збірної Німеччини Лерой Сане.

Сане
Вінгер мюнхенської "Баварії" Лерой Сане. Фото: Google

Діючий контракт гравця з мюнхенцями розрахований до 2025 року і перемовини щодо пролонгації співпраці ще не розпочинались. Водночас "Баварія" може спокуситися на грошову компенсацію, яку буцімто можуть запропонувати за футболіста в Манчестері. 

Отдже, Лерой Сане має всі шанси повернутися в Англію, адже в період з 2016 по 2020 роки півзахисник захищав кольори іншої команди з цього ж міста — "Манчестер Сіті". 

Наразі трансферна ціна Лероя Сане складає 70 мільйонів євро. 

Нагадаємо, лідером "Динамо" цікавиться регулярний учасник єврокубків.  

Андрія Шевченка помітили у компанії скандальної помічниці Берлусконі. 

Український боксер Олександр Усик отримав виклик від відомого спортсмена. Бій може бути проведений уже цього року. Незабаром після цього Усик та його дружина опублікували прощальне фото з аеропорту.

У "Баварії" стався скандал за участю Садіо Мане, який тепер, напевно, залишить німецьку команду.

 

  

 

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB