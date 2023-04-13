Манчестер Юнайтед договаривается о переходе со звездой Баварии

Футболисты мюнхенской "Баварии" празднуют взятие ворот. Фото: Google

Полузащитник мюнхенской "Баварии" Лерой Сане может сменить клубную прописку уже ближайшим летом. 27-летним футболистом активно интересуется "Манчестер Юнайтед".

Об этом сообщает Defensa Central

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Планы "красных дьяволов"

Руководство "Манчестер Юнайтед" намерено усилить атакующую линию команды во время летнего трансферного окна. По информации журналистов, внимание боссов "красных дьяволов" привлек вингер "Баварии" и сборной Германии Лерой Сане.

Вингер мюнхенской "Баварии" Лерой Сане. Фото: Google

Действующий контракт игрока с мюнхенцами рассчитан до 2025 года и переговоры о пролонгации сотрудничества еще не начинались. В то же время "Бавария" может соблазниться денежной компенсацией, которую якобы могут предложить за футболиста в Манчестере.

Таким образом, у Лерой Сане есть все шансы вернуться в Англию, ведь в период с 2016 по 2020 годы полузащитник защищал цвета другой команды из этого же города — "Манчестер Сити".

В настоящее время трансферная цена Лероя Сане составляет 70 миллионов евро.

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