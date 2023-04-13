Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Спорт arrow На горизонте снова Манчестер: звезда "Баварии" выбрал новый клуб arrow

На горизонте снова Манчестер: звезда "Баварии" выбрал новый клуб

13 апреля 2023 20:31
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
Манчестер Юнайтед договаривается о переходе со звездой Баварии
Футболисты мюнхенской "Баварии" празднуют взятие ворот. Фото: Google
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

Полузащитник мюнхенской "Баварии" Лерой Сане может сменить клубную прописку уже ближайшим летом. 27-летним футболистом активно интересуется "Манчестер Юнайтед".

Об этом сообщает Defensa Central

Читайте также:

Планы "красных дьяволов"

Руководство "Манчестер Юнайтед" намерено усилить атакующую линию команды во время летнего трансферного окна. По информации журналистов, внимание боссов "красных дьяволов" привлек вингер "Баварии" и сборной Германии Лерой Сане.

Сане
Вингер мюнхенской "Баварии" Лерой Сане. Фото: Google

Действующий контракт игрока с мюнхенцами рассчитан до 2025 года и переговоры о пролонгации сотрудничества еще не начинались. В то же время "Бавария" может соблазниться денежной компенсацией, которую якобы могут предложить за футболиста в Манчестере.

Таким образом, у Лерой Сане есть все шансы вернуться в Англию, ведь в период с 2016 по 2020 годы полузащитник защищал цвета другой команды из этого же города — "Манчестер Сити".

В настоящее время трансферная цена Лероя Сане составляет 70 миллионов евро.

Напомним, лидером "Динамо" интересуется регулярный участник еврокубков.

Андрей Шевченко был замечен в компании скандальной помощницы Берлускони.

Украинский боксер Александр Усик получил вызов от известного спортсмена. Бой может быть проведен уже в этом году. Вскоре после этого Усик и его супруга опубликовали прощальное фото из аэропорта.

В "Баварии" произошел скандал с участием Садио Мане , который теперь наверняка покинет немецкую команду.

 

 

 

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB