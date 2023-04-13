Манчестер Юнайтед договаривается о переходе со звездой Баварии

На горизонте снова Манчестер: звезда "Баварии" выбрал новый клуб
Полузащитник мюнхенской "Баварии" Лерой Сане может сменить клубную прописку уже ближайшим летом. 27-летним футболистом активно интересуется "Манчестер Юнайтед".
Об этом сообщает Defensa Central
Планы "красных дьяволов"
Руководство "Манчестер Юнайтед" намерено усилить атакующую линию команды во время летнего трансферного окна. По информации журналистов, внимание боссов "красных дьяволов" привлек вингер "Баварии" и сборной Германии Лерой Сане.
Действующий контракт игрока с мюнхенцами рассчитан до 2025 года и переговоры о пролонгации сотрудничества еще не начинались. В то же время "Бавария" может соблазниться денежной компенсацией, которую якобы могут предложить за футболиста в Манчестере.
Таким образом, у Лерой Сане есть все шансы вернуться в Англию, ведь в период с 2016 по 2020 годы полузащитник защищал цвета другой команды из этого же города — "Манчестер Сити".
В настоящее время трансферная цена Лероя Сане составляет 70 миллионов евро.
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