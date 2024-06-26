Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow На грі Україна — Бельгія фанати розгорнули великий банер із загиблим воїном Азова arrow

На грі Україна — Бельгія фанати розгорнули великий банер із загиблим воїном Азова

26 червня 2024 19:44
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
ЧЄ-2024: Україна vs Бельгія - фанати вшанували пам'ять героїв Азова
Уболівальники збірної України. Фото: скриншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

На чемпіонаті Європи-2024 проходить матч третього туру у групі Є. Збірна України грає проти Бельгії.

На момент першого тайму рахунок 0:0, повідомляє портал Новини.LIVE.\

Читайте також:

Вшанували пам'ять героя "Азова"

Під час матчу України та Бельгії вболівальники розгорнули банер, де було зображено 21-річного бійця бригади Нацгвардії "Азов" та ультрас вінницької "Ниви" Назарія "Грінки" Гринцевича.

На банері із загиблим героєм був підпис "Мир має ціну".

Зазначимо, що зображення Гринцевича створив штучний інтелект зі 182 фотографії полеглих українських військових, які були футбольними ультрас.

Нагадаємо, Микола Шапаренко стане гравцем легендарного клубу

Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024. 

Забарний зацікавив один із найкращих клубів світу — що відомо. 

Лукаку перейде в один із найтитулованіших клубів світу одразу після Євро 2024. 

Два футболісти "Дніпра-1" перейдуть до амбітного клубу УПЛ — деталі.

футбол
Збірна України з футболу
Євро-2024 по футболу
Збірна Бельгії по футболу

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

13 червня 2024

17:34 Вбивство 9-річної українки у Німеччині — підозрюваний зробив заяву

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони