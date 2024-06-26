ЧЄ-2024: Україна vs Бельгія - фанати вшанували пам'ять героїв Азова

Уболівальники збірної України. Фото: скриншот

На чемпіонаті Європи-2024 проходить матч третього туру у групі Є. Збірна України грає проти Бельгії.

На момент першого тайму рахунок 0:0, повідомляє портал Новини.LIVE.\

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Під час матчу України та Бельгії вболівальники розгорнули банер, де було зображено 21-річного бійця бригади Нацгвардії "Азов" та ультрас вінницької "Ниви" Назарія "Грінки" Гринцевича.

На банері із загиблим героєм був підпис "Мир має ціну".

Зазначимо, що зображення Гринцевича створив штучний інтелект зі 182 фотографії полеглих українських військових, які були футбольними ультрас.

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